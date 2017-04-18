「修憲公投涉弊」土國反對派促驗票
〔編譯孫宇青／綜合報導〕土耳其憲法修正案的公民投票十六日落幕，總統艾多根主導的十八項憲改內容，贏得過半民眾支持，政治體制將由內閣制改為總統制，艾多根將擁有「超級大總統」般的行政實權。然而，由於贊成和反對兩派得票率為伯仲之間，「慘勝」的選舉結果令反對派產生質疑，並要求重新驗票，土國因而陷入嚴重分裂，與歐盟的關係也產生變數。
土國與歐盟關係恐惡化
這場備受矚目的修憲公投，在高達八十五％的投票率助長下，最終以五十一．四一％贊成、四十八．五九％反對驚險過關。土國選舉委員會十七日證實這項結果，並將在十至十二天內正式公告。土國將在二○一九年的總統暨國會選舉後，將政治體制由內閣制改為總統制，總理一職將走入歷史，總統將兼任國家元首和政府首腦，可直接任命副總統等政府人事，對司法、國家預算也將擁有絕對權力。
值得注意的是，艾多根的任期將在下屆總統大選時歸零，使其得以再度競選連任，掌權至二○二九年，超越「土耳其國父」凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk），成為土國統治最久的國家元首。被視為最大贏家的艾多根，在勝選晚會中以安撫語氣感謝全體國民，並稱此次公投結果為「土耳其第一次透過公民政治，成功改變政治體系……土耳其勝利了！」
艾多根反嗆「別白費力氣」
在此同時，由於支持和反對票數十分接近，反對陣營認為投票過程「明顯違紀」。最大反對黨「人民民主黨」（ＨＤＰ）表示，可能有三％至四％選票遭到操縱，將針對其中三分之二提出重新驗票；另一反對黨「共和人民黨」（ＣＨＰ）也質疑公投合法性，並堅稱反對陣營至少囊括過半票數。不過，艾多根立即反駁上述說法，還嗆質疑者「太遲了，別白費力氣，你們所做的一切都將徒勞無功。」
土媒︰緊急狀態可能展延
反對艾多根、對公投結果不滿的民眾，在最大城市伊斯坦堡、貝西克塔斯（Besiktas）和卡迪科伊（Kadikoy）等地湧上街頭抗議，還有人以敲擊鍋碗瓢盆、製造噪音的傳統方式，宣洩對這場公投的失望。在此同時，土國當地媒體表示，因應去年七月流產政變、已實施達九個月的「緊急狀態」，可能在公投結束後再度展延。
另一方面，歐盟執委會主席容克、外交和安全政策首長茉格里尼等高級官員，均表示已注意到土國公投結果，並指當局應在實施過程中尋求廣泛的國家共識。土耳其自二○○五年展開加入歐盟談判，但因人權議題未符合歐盟精神等因素而進展延緩。艾多根在公投結束後表示，將針對「恢復死刑」、「終止加入歐盟的談判」等議題，發起新一輪的全民公投，土國與歐盟的關係恐將更趨跌宕。
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標題：「修憲公投涉弊」土國反對派促驗票
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