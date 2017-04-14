全球第二 加拿大解禁娛樂用大麻

2017-04-14

〔編譯周虹汶／綜合報導〕四年前坦承呼過麻且稱此「從未對我造成任何影響」的加拿大總理杜魯道十三日將提出立法案，宣告繼醫療用大麻二○○一年解禁，明年七月一日加拿大國慶日起，娛樂用大麻也在當地全面合法化，追隨烏拉圭腳步，成為全球第二個對這項「軟性毒品」完全不設限的國家。

明年七月起全面合法化

這項提案由二○○三至○六年曾任加國副總理的國會議員麥克勒蘭（Anne McLellan）主導，允許民眾持有三十克大麻。根據加國媒體報導，聯邦政府法案將訂十八歲為可購買大麻年紀，但因目前科學對大麻使用的安全年齡尚無定論，將授權各省政府可以自訂年齡標準。

加拿大政府宣稱，全面解禁的目的，是為了減少警力、檢方執法成本；較不易成癮且毒性較小的「軟性毒品」合法化，也有助兒童免於危害身體更劇的其他毒害。各界關注加國政府在法案中是否會對大麻課徵「罪惡稅」或「使用稅」，課稅將有助政府財政，但若稅率太高將導致黑市交易猖獗。

由於早預期法案通過，加國市面早就摩拳擦掌等著迎接大麻。但加拿大政壇普遍不贊同，認為矢言反毒的當今政府有愧政見。不過加國警長一致支持大麻合法化，因以二○一四年為例，警方查獲近七萬起相關案件，嫌犯多因持有大麻染污名，不僅當事人徒留前科，對警力而言更是一大浪費。

事實上，杜魯道二○一三年就對美國網路媒體「赫芬頓郵報」大談呼麻經驗，自稱這輩子吸過五、六次大麻，最後一次是在一場私人晚間派對上，當時他已貴為國會議員，但一切「從未對我造成任何影響」。

此外，他已過世的小弟麥可一九九八年因雪崩往生前三個月，曾在一場車禍被警方查到車上「一丁點」大麻，無奈持有大麻的「惡名」還來不及洗刷就驟然離世，也種下杜魯道支持大麻除罪化的火種。

根據加拿大政府統計數字，逾三千五百萬加國人中，粗估將有超過四六○萬民眾呼麻，二○一八年一年就可能消耗掉六五五公噸，花費上看四十二億至六十二億加幣（約九七八億至一四四三億台幣）。