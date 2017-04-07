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巴農遭踢出國安會議 疑因內鬥

2017-04-07

〔編譯陳正健、駐美特派員曹郁芬／綜合報導〕在美國對北韓、敘利亞和伊朗的政策迭遭抨擊之際，美國白宮官員五日證實，川普總統再度對國家安全會議（NSC）進行人事改組，將其心腹、白宮首席策士巴農（Steve Bannon）從固定列席名單中剔除。《華盛頓郵報》指出，這次改組反映新任國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）的影響力上升，他曾透露自己與巴農及其他白宮幕僚「惡鬥」。

仍是最受川普重視顧問

不過，一名美國官員向本報透露，巴農仍是最受川普重視的顧問，在川普的中國政策上扮演極重要角色，巴農在國安會的角色是象徵性的，地位並無任何改變。副總統彭斯受訪時也強調，巴農仍將在政策面扮演要角。

官員指出，川普擢升參謀首長聯席會議（JCS）主席鄧福德（Joseph Dunford），以及領導十七個情報機構的國家情報首長寇茲（Dan Coats），將他們納入固定出席國安會議的名單，這項改變「回歸原本就該執行的核心職責」，巴農則不再列入與會名單。上述決議註明於四日的總統備忘錄中。

白宮官員表示，巴農起初進入國安會，是為了監管前國家安全顧問弗林（Michael Flynn）；但在弗林去職後，國安會不再需要巴農。這是麥馬斯特重組國安會的結果。然而，匿名國安官員透露，巴農與麥馬斯特在許多方面勾心鬥角。白宮官員也證實，巴農與白宮經濟委員會主席柯恩（Gary Cohn）在許多議題上與川普不同調，兩人在行政部門內形成自己的非正式派系。

巴農進入國安會曾遭民主、共和兩黨人士抨擊，因為他曾擔任極右派媒體「布萊巴特新聞網」（Breitbart News）執行長，高唱民粹主義，反對全球化，被視為爭議人物。在川普團隊成立之初，巴農在白宮西廂的地位與川普女婿庫希納、白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）、資深顧問康威（Kellyanne Conway）並駕齊驅。美國有線電視新聞網（CNN）指出，川普此舉可能意味四人權力平衡的重大改變。

此外，在川普愛女伊凡卡入主白宮西廂擔任助理後，巴農的地位也相對下降，川普可能有意擺脫他的強硬意識形態。匿名幕僚表示：「我總相信巴農會是第一個離開白宮的資深顧問。他是理論家，但川普不是。」不過，匿名川普親信表示，巴農的影響力並未衰退，川普仍對他充滿信心，但他能做的事情有限。

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  • 白宮首席策士巴農（右）是川普總統的心腹，但近日被踢出國安會固定列席名單。（法新社檔案照）

    白宮首席策士巴農（右）是川普總統的心腹，但近日被踢出國安會固定列席名單。（法新社檔案照）

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相關關鍵字： 伊凡卡 內鬥 國家安全會議 國家安全顧問 川普 巴農 庫希納 白宮 美國
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