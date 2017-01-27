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墨總統拒付築牆費 川普嗆：那就別來了

2017-01-27

〔編譯茅毅／綜合報導〕由於川普廿五日下令開始在美國與墨西哥邊界築牆，墨國總統潘尼亞．尼托正考慮是否取消下週在華府舉行的兩國峰會。對此，川普廿六日很快做出回應，他推文寫道：「這牆有迫切的需要，若墨國不願買單，那它最好取消那場即將到來的會晤。」法新社形容，這是川普對潘尼亞．尼托所下的最後通牒。根據數位媒體兼民調公司「Morning Consult」和政治新聞組織「Politico」廿五日發布的民調，四十七％的美國選民支持築牆，但也有四成五反對。

墨國外長：31日川潘會仍未生變

潘尼亞．尼托廿五日透過電視向墨國民眾說，「我對美國將繼續築牆的決定表示遺憾與譴責」，多年來，築牆的論調一直分化我們兩國，而非讓兩國團結，「我已說過，現在再說一次：墨國將不會為此付任何錢」，墨方要求（美方）尊重「我們是主權完整的國家」。正在華府的墨國外長維迪賈瑞（Luis Videgaray）指出，潘尼亞．尼托將考慮是否前往華府，惟川、潘會「目前仍未生變」。

墨國國會議員正施壓總統取消卅一日與川普的會談。一支由墨國外交和經濟部長組成的高階代表團預定本週在華府開會，進行潘尼亞．尼托訪美的準備工作，潘尼亞．尼托說，他將在接獲該代表團的報告，並諮詢墨國州長及國會議員後，再決定下一步。

前第一夫人批：對墨國公然侮辱

去年八月美國總統大選期間，潘尼亞．尼托接見稱墨國移民為「性侵犯」、運毒犯的共和黨候選人川普，令他在國內飽受批評，時任財長的維迪賈瑞亦因安排川普此行而請辭，惟在川普當選後，維迪賈瑞出任外長。如今，潘尼亞．尼托再度承受國內要求他避免川、潘會的壓力。

墨國左派的「民主革命黨（ＰＲＤ）」參議員巴博薩（Miguel Barbosa）將川普這道牆及其措施形容為「對墨國、拉美、世界、自由的侵略行徑」。可能參選二○一八年墨國總統的保守派「國家行動黨（ＰＡＮ）」前第一夫人札瓦拉（Margarita Zavala）也推文寫道，川普宣布築牆等於「對墨國的公然侮辱」，總統須重新考慮其下週的華府行。

不過，兩度在墨國總統大選拿下第二高票的羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador）則勸潘尼亞．尼托針對美國政府「違反人權與種族歧視」向聯合國控訴，並赴華府當面向川普抗議，「為自由而戰」。其實美、墨部分邊界已築有圍牆，在繁忙的墨國邊境城市蒂華納（Tijuana），準備前往其工作地—美國的聖地牙哥的墨國四十九歲男子塔馬約說，很多邊界警衛傲慢跋扈，現在川普讓他們變本加厲。

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  • 川普新官上任三把火燒向墨西哥，墨國總統潘尼亞．尼托面臨下週是否如期與川普會晤的抉擇。（法新社）

    川普新官上任三把火燒向墨西哥，墨國總統潘尼亞．尼托面臨下週是否如期與川普會晤的抉擇。（法新社）

  • 川普廿五日就在國土安全部兌現其兩項最主要且最具爭議的選舉支票—在美、墨邊界構築圍牆，並對欲入境美國者嚴加管制。（美聯社）

    川普廿五日就在國土安全部兌現其兩項最主要且最具爭議的選舉支票—在美、墨邊界構築圍牆，並對欲入境美國者嚴加管制。（美聯社）

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