墨總統拒付築牆費 川普嗆：那就別來了

2017-01-27

〔編譯茅毅／綜合報導〕由於川普廿五日下令開始在美國與墨西哥邊界築牆，墨國總統潘尼亞．尼托正考慮是否取消下週在華府舉行的兩國峰會。對此，川普廿六日很快做出回應，他推文寫道：「這牆有迫切的需要，若墨國不願買單，那它最好取消那場即將到來的會晤。」法新社形容，這是川普對潘尼亞．尼托所下的最後通牒。根據數位媒體兼民調公司「Morning Consult」和政治新聞組織「Politico」廿五日發布的民調，四十七％的美國選民支持築牆，但也有四成五反對。

墨國外長：31日川潘會仍未生變

潘尼亞．尼托廿五日透過電視向墨國民眾說，「我對美國將繼續築牆的決定表示遺憾與譴責」，多年來，築牆的論調一直分化我們兩國，而非讓兩國團結，「我已說過，現在再說一次：墨國將不會為此付任何錢」，墨方要求（美方）尊重「我們是主權完整的國家」。正在華府的墨國外長維迪賈瑞（Luis Videgaray）指出，潘尼亞．尼托將考慮是否前往華府，惟川、潘會「目前仍未生變」。

墨國國會議員正施壓總統取消卅一日與川普的會談。一支由墨國外交和經濟部長組成的高階代表團預定本週在華府開會，進行潘尼亞．尼托訪美的準備工作，潘尼亞．尼托說，他將在接獲該代表團的報告，並諮詢墨國州長及國會議員後，再決定下一步。

前第一夫人批：對墨國公然侮辱

去年八月美國總統大選期間，潘尼亞．尼托接見稱墨國移民為「性侵犯」、運毒犯的共和黨候選人川普，令他在國內飽受批評，時任財長的維迪賈瑞亦因安排川普此行而請辭，惟在川普當選後，維迪賈瑞出任外長。如今，潘尼亞．尼托再度承受國內要求他避免川、潘會的壓力。

墨國左派的「民主革命黨（ＰＲＤ）」參議員巴博薩（Miguel Barbosa）將川普這道牆及其措施形容為「對墨國、拉美、世界、自由的侵略行徑」。可能參選二○一八年墨國總統的保守派「國家行動黨（ＰＡＮ）」前第一夫人札瓦拉（Margarita Zavala）也推文寫道，川普宣布築牆等於「對墨國的公然侮辱」，總統須重新考慮其下週的華府行。

不過，兩度在墨國總統大選拿下第二高票的羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador）則勸潘尼亞．尼托針對美國政府「違反人權與種族歧視」向聯合國控訴，並赴華府當面向川普抗議，「為自由而戰」。其實美、墨部分邊界已築有圍牆，在繁忙的墨國邊境城市蒂華納（Tijuana），準備前往其工作地—美國的聖地牙哥的墨國四十九歲男子塔馬約說，很多邊界警衛傲慢跋扈，現在川普讓他們變本加厲。