川普擴軍 美艦增至355艘抗中俄
〔編譯茅毅／綜合報導〕由於即將上任的美國總統川普要求建造更多軍艦，以因應捲土重來的俄羅斯和磨刀霍霍的中國威脅，美國海軍正提出自冷戰結束以來最大規模的造艦計畫。海軍去年公布這項將軍艦總數增至三五五艘的提案，數量甚至比川普在選戰造勢活動上所提的還多。美聯社認為，造船廠原受預算上限規定而慘澹經營，此一大規模造艦計畫對造船廠可能是利多。
海軍「兵力結構評估（Force Structure Assessment）」修訂版要求新造四十七艘軍艦，包括在維吉尼亞州打造一艘航空母艦、在緬因州及密西西比州建造十六艘大型水面艦，以及在康乃狄克州、羅德島州與維州打造十八艘攻擊潛艦等。該評估同時敦促造更多兩棲突擊艦、遠征船塢運輸艦及支援艦艇。
美軍軍力 近年來持續弱化
代表大多數美國主要造船公司的美國造船商理事會（ＳＣＡ）主席派克斯頓（Matthew Paxton）說，除對國安有益外，增加船艦數量對艦上官兵及船艦本身是雙贏，既可縮短部署時間，還能有更長的維修停工期。他說，俄、中將會繼續增強其海軍實力，錯綜複雜的情勢將不會有所舒緩，相較其他軍種，海軍更能展現美軍的前進部署（forward presence），海軍對美軍不可或缺。多名國防分析師同意，美軍軍力近年來持續弱化，尤其在軍艦、戰機及戰車方面。
不過，緬因州的無黨籍聯邦參議員、聯邦參院軍事委員會成員金恩（Angus King）表示，關鍵在於找到藉由提高海軍造船，讓美國獲取國防和經濟利益之道，且又不會債留子孫。前總統雷根曾提出讓海軍軍艦數量達六百艘的大膽目標，但即使川普就任，也不會有人認為將重溫冷戰那段造船工人夜以繼日趕工的全盛時期。海軍現有二七四艘可部署的作戰艦艇，遠低於原訂目標的三○八艘。
美國國會研究處（ＣＲＳ）海軍分析師歐魯克（Ronald O’Rourke）估計，在海軍的卅年規劃裡，推升造船業以達到上述三五五艘軍艦的目標，每年可能必須額外增加五十億美元（約一六一五億台幣）到五十五億美元（約一七七六億台幣）開支。
預算不夠 專家批不切實際
在雷根政府擔任國防部助理部長、現任美國進步中心（Center for American Progress）資深研究員的前海軍退役軍官柯布（Lawrence J. Korb）直指，海軍的要求不切實際，除非川普政府未來願把預算調高到前所未有的水準，否則絕無法在經費上負擔一個萬無一失的國防，勢必得有所取捨。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 公立醫師非公務員 收回扣一億免沒收？
- 翁啟惠採技轉紅線？ 專家：一連串錯誤造成
- 台中春節前大型家具清運 25日前預約
- 民進黨台中市議會黨團總召 何文海接任
- 拍片難維生 AV女優下海賣淫賺外快
- 紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程
- 元首會談 葉南德茲：蔡總統是宏國最喜愛的女兒
- 52歲碾米廠變藝廊 展鄉土畫作
- 蔡丁貴要求 年內拆光威權銅像
- 殭屍病毒若入侵地球 英研究：只剩273人存活
- 北京強力施壓 佛訥：和蔡英文只通話、未見面
- 民主街拓寬 秀水綠隧留原地
- 亞幣走弱 台幣重貶1.13角
- 兆豐金去年EPS1.65元
- 01/10 各報重點新聞一覽
- 自由廣場》票投吳敦義 支持馬英九
- 〈生活大補帖〉以亡父名義捐款 遺愛人間
- 檢調︰蔡瀛陽未涉入本案
- 法界看法 法官評鑑功能待檢討
- 蔡英文離開宏都拉斯 未來雙方將多方合作
- 中國人力成本高漲 聚陽解散揚州廠
- 助弱勢賣農產 花東好物平台上線
- 全美數學競賽 南市3人滿分
- 同事眼中陳明哲 好醫生但看錢太重
- 兼具環教、觀光功能 石岡壩管理中心 新建工程動土
- 成棒經典賽》弟弟開轟助威 增菘瑋安心「關門」
- 許添財：1例1休有大破無大立／當務之急應先救產業 才可能拚經濟
- 葛大衛涉詐 吞王夢麟6萬唱酬
- 苦訓鍍金 智能障礙許秀娟再戰特奧
- 業者有默契 墾丁不削價競爭
- 自由談》笨蛋，習近平不會開戰啦！
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉吳敦義執「法統」以破「血統」
- 《觀察筆記》又矛又盾
- 過馬路當志工 慈濟師姊遭撞死
- 社論》台灣的理直氣壯
- 漢本段去年11起落石 列蘇花最危險路段
- 25噸地磅秤45噸砂石車 警開罰無效
- 辦桌主題展 用眼睛嘗美味
- 跨區偷網沒人管 苗縣漁獲量驟減
- 急性腹瀉就診增多 防諾羅要勤洗手
標題：川普擴軍 美艦增至355艘抗中俄
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email