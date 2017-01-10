川普擴軍 美艦增至355艘抗中俄

2017-01-10

〔編譯茅毅／綜合報導〕由於即將上任的美國總統川普要求建造更多軍艦，以因應捲土重來的俄羅斯和磨刀霍霍的中國威脅，美國海軍正提出自冷戰結束以來最大規模的造艦計畫。海軍去年公布這項將軍艦總數增至三五五艘的提案，數量甚至比川普在選戰造勢活動上所提的還多。美聯社認為，造船廠原受預算上限規定而慘澹經營，此一大規模造艦計畫對造船廠可能是利多。

海軍「兵力結構評估（Force Structure Assessment）」修訂版要求新造四十七艘軍艦，包括在維吉尼亞州打造一艘航空母艦、在緬因州及密西西比州建造十六艘大型水面艦，以及在康乃狄克州、羅德島州與維州打造十八艘攻擊潛艦等。該評估同時敦促造更多兩棲突擊艦、遠征船塢運輸艦及支援艦艇。

美軍軍力 近年來持續弱化

代表大多數美國主要造船公司的美國造船商理事會（ＳＣＡ）主席派克斯頓（Matthew Paxton）說，除對國安有益外，增加船艦數量對艦上官兵及船艦本身是雙贏，既可縮短部署時間，還能有更長的維修停工期。他說，俄、中將會繼續增強其海軍實力，錯綜複雜的情勢將不會有所舒緩，相較其他軍種，海軍更能展現美軍的前進部署（forward presence），海軍對美軍不可或缺。多名國防分析師同意，美軍軍力近年來持續弱化，尤其在軍艦、戰機及戰車方面。

不過，緬因州的無黨籍聯邦參議員、聯邦參院軍事委員會成員金恩（Angus King）表示，關鍵在於找到藉由提高海軍造船，讓美國獲取國防和經濟利益之道，且又不會債留子孫。前總統雷根曾提出讓海軍軍艦數量達六百艘的大膽目標，但即使川普就任，也不會有人認為將重溫冷戰那段造船工人夜以繼日趕工的全盛時期。海軍現有二七四艘可部署的作戰艦艇，遠低於原訂目標的三○八艘。

美國國會研究處（ＣＲＳ）海軍分析師歐魯克（Ronald O’Rourke）估計，在海軍的卅年規劃裡，推升造船業以達到上述三五五艘軍艦的目標，每年可能必須額外增加五十億美元（約一六一五億台幣）到五十五億美元（約一七七六億台幣）開支。

預算不夠 專家批不切實際

在雷根政府擔任國防部助理部長、現任美國進步中心（Center for American Progress）資深研究員的前海軍退役軍官柯布（Lawrence J. Korb）直指，海軍的要求不切實際，除非川普政府未來願把預算調高到前所未有的水準，否則絕無法在經費上負擔一個萬無一失的國防，勢必得有所取捨。