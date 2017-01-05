四川攀枝花市 局長槍擊書記、市長

2017-01-05

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國四川省攀枝花市會展中心四日發生一起官員槍擊官員的案件，該市國土資源局局長陳忠恕上午持槍闖進會展中心會場，在眾目睽睽下對正在開會的中共市委書記張剡、市長李建勤連續開槍，之後自殺身亡。

局長隨後自殺 書記、市長無生命危險

中國媒體報導，陳忠恕在上午十時五十分闖進正在召開全市戰略資源試驗區領導小組會議的會展中心，槍擊張剡和李建勤，兩人受傷送醫，但無生命危險。陳忠恕隨後在會展中心一樓自殺身亡。儘管案情仍待釐清，但中國媒體紛紛從這幾個人的關係及近來攀枝花市的動態，尋找槍擊案的可能原因。

據報導，當地中共紀律檢查委員會兩個多月前曾調查陳忠恕的國土資源局，他也和前一天落馬的官員有交集。據稱陳忠恕長期在攀枝花市任職，曾處理多起土地方面的腐敗案件，並在去年被表揚。兩個多月前，攀枝花市紀委對國土資源局展開防治腐敗工作效果評估，就在槍擊案前一晚，紀委宣布攀枝花市食品藥品監督管理局副局長鐘正明落馬。陳忠恕與鐘正明都曾在攀枝花市米易縣任職，兩人在工作上有交集，可能因此引發陳的不滿，憤而痛下殺手。

受傷的市長李建勤甫於去年七月自國土資源部執法監察局局長空降攀枝花市，目的就是要主導清查國土系統貪腐問題的相關工作。陳忠恕性格倔強、脾氣火爆，據稱他在主持會議時有與會人員的手機響起，他當場搶過手機摔成粉碎。他還曾經對友人埋怨，長期被書記找碴，心中頗有怒氣。