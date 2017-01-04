牽制中國 美將在南海部署地面重砲
〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國持續在南海擴張軍力，導致區域情勢不斷升高。美國「國家利益（National Interest）」雜誌網站披露，過去美軍在亞洲的軍事部署以海、空軍為主，如今美國國防部有意調整太平洋戰略，在南海部署陸軍的機動砲兵部隊，使原本多部署於東歐和中東地區的陸軍「重返亞洲」。
確保空優 美全面派駐F-35
在此同時，美國空軍時報（Airforce Times）報導，美國太平洋司令部空軍指揮官歐蕭尼西（Terrence O’Shaughnessy）指出，中方軍機頻繁在南海飛行，美方將在區域全面派駐F-35戰機，確保擁有空中優勢。
曾任五角大廈諮詢幕僚的軍事網站「偵察戰士（Scout Warrior）」總編輯奧斯本（Kris Osborn），在專文中引述美軍官員說法指出，卸任在即的美國總統歐巴馬提出「亞洲再平衡」戰略，預計移轉六成船艦至亞太地區，而美國國防部和陸軍官員如今也打算延伸此概念，在南海設置重型火砲，可在必要情況下充當防空與反巡弋飛彈武器。
奧斯本指出，五角大廈官員公開表示，美方將繼續在中國聲稱擁有主權的南海島礁十二浬範圍內執行「航行自由」行動。在此同時，美方雖反對在南海進一步推行軍事化策略，但資深戰略專家正積極考慮，是否能以全新方式在全球使用美國現有的武器平台。
美國陸軍高官進一步解釋，一五五公釐口徑的M777榴彈砲和M109帕拉丁自走砲（M109 Paladin，見圖，取自網路），為美軍可能部署的地面裝備。這些重型武器具備移動能力，原本是陸地上使用的進攻型武器，但也可以在必要時作為防空武器部署在南海。事實上，美軍在東歐部署的這類火砲，已成為對付俄羅斯飛彈、戰機和火箭的有效防空武器。
上述武器可利用精準彈藥和先進射控系統攻擊敵方。以M777為例，它可利用全球衛星定位系統（ＧＰＳ）引導的砲彈，摧毀遠達卅公里外的目標，這種科技威力使其必要時可充當防空武器。
奧斯本指出，美軍以全新戰略手法使用現有兵器，與國防部長卡特（Ash Carter）主導設立、提供戰略架構新思維的「戰略力辦公室」（Strategic Capabilities Office，ＳＣＯ）理念不謀而合，在南海部署機動火砲，即是執行新戰略的實證。
中美航艦 下週可能碰頭
中國二日證實，其首艘航空母艦「遼寧號」已於日前繞過台灣東部外海、進入南海展開起降和編隊等訓練。中方聲稱，殲十五艦載戰鬥機已在「複雜的海況條件」下完成多次訓練，同時進行多個項目和多型艦載直升機的試驗任務，但並未透露細節。美國「卡爾文森號」航空母艦戰鬥群，據傳也將在下週出發前往亞太地區，中美航艦可能首度碰頭。
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