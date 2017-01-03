歐規川不隨 上任首日將大廢行政命令

2017-01-03

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國準總統川普任命的白宮新聞秘書史派瑟（Sean Spicer）一日表示，川普上任首日就會撤銷歐巴馬總統的許多行政命令，並且不打算停用社群媒體「推特」。無獨有偶，歐巴馬當日也連發多則推文，回顧自己八年來的政績，與川普較勁的意味濃厚。

史派瑟接受美國廣播公司（ＡＢＣ）節目「本週」（This Week）訪問時指出，川普就任後會立即撤銷歐巴馬八年來採取的法令與行動，因這些命令阻礙經濟成長和就業創造。儘管他未具體說明哪些行政命令將被廢除，但川普長期批評歐巴馬的移民、能源和外交政策，據信相關之行政命令可能被他推翻。另外，史派瑟也表示，川普將展開旨在「為華府帶來新品牌 」的改革，將限制內閣成員在離任五年內不得從事遊說工作。

針對川普是否會繼續使用「推特」，史派瑟回應：「當然，有何不可？」他強調，川普在社群媒體上有超過四千五百萬人追蹤其動態，可與民眾直接對話，不用經由媒體過濾，這讓主流媒體非常惶恐。據統計，川普在「推特」上共有一千八百三十萬名追蹤者、臉書和Instagram也各有一千六百八十萬和四百五十萬人。自他二○○九年使用「推特」以來，發佈超過三萬四千則推文。

相對少用「推特」的歐巴馬一日也連續推文，回顧任內在健保、軍事和能源上政績，宣稱達到「我國史上最長的連續就業成長」，似乎有意與川普互別苗頭。英國媒體《衛報》報導標題戲稱：「歐巴馬踐踏了川普的『推特』草皮」。歐巴馬以前也會使用推特，但從未像川普如此頻繁。

白宮表示，歐巴馬目前使用的帳號@POTUS將轉讓給川普，他的推文將轉移至新帳號@POTUS44保留，新帳號將在他卸任後啟用。

歐巴馬與川普不僅施政理念大相逕庭，對於科技應用也迥然不同。歐巴馬是首位攜帶智慧型手機的美國總統，上任之初曾用特製黑莓機（BlackBerry），與少數友人和幕僚以電郵聯繫，並用iPad接收部分每日安全簡報。相較之下，川普除社群媒體外，其實鮮少使用電腦，反而較常透過報紙、雜誌和列印文章閱讀新聞。歐巴馬近日下令為繼任的川普升級白宮老舊科技，包括採購全新電腦和加速網路，但川普仍認為有資安風險，偏好傳統的信差服務。