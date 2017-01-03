歐規川不隨 上任首日將大廢行政命令
〔編譯陳正健／綜合報導〕美國準總統川普任命的白宮新聞秘書史派瑟（Sean Spicer）一日表示，川普上任首日就會撤銷歐巴馬總統的許多行政命令，並且不打算停用社群媒體「推特」。無獨有偶，歐巴馬當日也連發多則推文，回顧自己八年來的政績，與川普較勁的意味濃厚。
史派瑟接受美國廣播公司（ＡＢＣ）節目「本週」（This Week）訪問時指出，川普就任後會立即撤銷歐巴馬八年來採取的法令與行動，因這些命令阻礙經濟成長和就業創造。儘管他未具體說明哪些行政命令將被廢除，但川普長期批評歐巴馬的移民、能源和外交政策，據信相關之行政命令可能被他推翻。另外，史派瑟也表示，川普將展開旨在「為華府帶來新品牌 」的改革，將限制內閣成員在離任五年內不得從事遊說工作。
針對川普是否會繼續使用「推特」，史派瑟回應：「當然，有何不可？」他強調，川普在社群媒體上有超過四千五百萬人追蹤其動態，可與民眾直接對話，不用經由媒體過濾，這讓主流媒體非常惶恐。據統計，川普在「推特」上共有一千八百三十萬名追蹤者、臉書和Instagram也各有一千六百八十萬和四百五十萬人。自他二○○九年使用「推特」以來，發佈超過三萬四千則推文。
相對少用「推特」的歐巴馬一日也連續推文，回顧任內在健保、軍事和能源上政績，宣稱達到「我國史上最長的連續就業成長」，似乎有意與川普互別苗頭。英國媒體《衛報》報導標題戲稱：「歐巴馬踐踏了川普的『推特』草皮」。歐巴馬以前也會使用推特，但從未像川普如此頻繁。
白宮表示，歐巴馬目前使用的帳號@POTUS將轉讓給川普，他的推文將轉移至新帳號@POTUS44保留，新帳號將在他卸任後啟用。
歐巴馬與川普不僅施政理念大相逕庭，對於科技應用也迥然不同。歐巴馬是首位攜帶智慧型手機的美國總統，上任之初曾用特製黑莓機（BlackBerry），與少數友人和幕僚以電郵聯繫，並用iPad接收部分每日安全簡報。相較之下，川普除社群媒體外，其實鮮少使用電腦，反而較常透過報紙、雜誌和列印文章閱讀新聞。歐巴馬近日下令為繼任的川普升級白宮老舊科技，包括採購全新電腦和加速網路，但川普仍認為有資安風險，偏好傳統的信差服務。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 男友邀狂歡 她到場卻見酒店妹裸屍
- 男子派出所「自焚」？6警用機車陪葬
- 《熊娃娃的夢》賞劇種樹愛地球
- 連假湧逾2萬人 池上伯朗大道塞翻
- 共軍叫囂進犯》反制第一擊 由國防部長下令
- 〈國際現場〉印度廢大鈔 馬雲大賺一票
- 不只5年約？ 「恰恰」再續兄弟緣
- 註冊率不到5成 3私校教授年終泡湯
- 信義湧賞梅人潮 估週末盛開
- 中國製造假新聞 干擾台灣施政
- 傳播妹沒錢付車費 到警所急討驗孕棒
- 自由廣場》杜正宇也該出面講清楚
- 國民黨團下會期主攻年改議題 綠委籲：勿與主流民意脫節
- 吳慷仁為戲落髮 邵雨薇補刀
- 彰市17條道路停車格 今起收費
- 《13期重劃遺址挖掘》地主負擔2.5億 議員認不合理
- 社論》從2016的困頓中破繭而出
- 〈Nene的異想花園〉孟婆湯
- Note7未完全回收 消基會不排除提團訟
- 網壇百大性感美女 齊娃摘后 、雙詹排57
- 〈媽媽真偉大〉懷孕變性情 終於做回自己
- 亂彈阿翔另類歌王 千元自製風力發電機
- 在深夜食堂遇見街貓鮑伯
- 實體通路落後 蘋果輸給中國地頭蛇
- 〈職場觀察員〉我沒企圖心，只想做好本分工作有錯嗎？
- 自由廣場》私校師生 大海嘯悲鳴
- 〈職場全壘打〉裁判的職責
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Government to crack down on ‘fake news’ sites
- 故宮即日起開放學術研究圖檔
- 〈生活停看聽〉單親 也有雙倍幸福
- 收假爆車潮 枋寮調撥車道紓解
- 排灣族新園部落 自主公告「傳統領域」
- 自由廣場》孬種退將，就讓王洪光罵？
- 「大王」變「複」翁 月薪挑戰40萬
- 目標場均雙十 施顏宗搶進步獎
- 美、德 立法 遏止假新聞
- 元旦登石夢谷失聯 恐誤闖山老鼠賊窩
- 藍委：黨團普遍對黨中央感憂心
- 綠電認購 今年拚1萬戶
- 雪炫拍21支廣告賺8.6億 得和AOA成員平分
標題：歐規川不隨 上任首日將大廢行政命令
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email