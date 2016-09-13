烏龍派出所200集單行本 獲金氏世界紀錄認證
2016-09-13
〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本集英社「週刊少年Jump」連載四十年，並預定在十七日落幕的超人氣漫畫「烏龍派出所」，十二日獲得金氏世界紀錄認證為全球發行單行本集數最多的單一漫畫。集英社也預定在十七日推出頁數加倍的第二百集單行本，為這部國民級長青漫畫劃下完美句點。
「烏龍派出所」由漫畫家秋本治於一九七六年九月二十一日起，在「週刊少年Jump」開始連載，至預定完結的十七日止，共歷時四十年，連載話數超過一千九百五十次。事實上，「烏龍派出所」早在二○○七年連載超過一千五百次，即已獲得金氏紀錄認證為「少年雜誌連載最多話數」的漫畫，至今仍是此項紀錄的保持者。
日本媒體報導，秋本治在這四十年的連載過程中，從未停刊過，尤其以一話完結的作品，等於是一週得構思一個新的故事情節，秋本「神人」等級的毅力和創作力非常驚人。
「烏龍派出所」被譽為是日本國民級漫畫，以東京葛飾區龜有及台東區淺草等「下町」老社區為舞台，主角為「龜有公園前派出所」內的警察、麻煩與笑料的製造者兩津勘吉，由於故事老少咸宜，讓這部漫畫歷經四十年依舊人氣不墜。
「烏龍派出所」單行本已發行一九九集，總銷量累計為一億五六五○萬本，為史上第四高，排在「海賊王」、「殺手十三」及「七龍珠」之後。
集英社預定十七日同步發行「烏龍派出所」第二百集單行本，總頁數達四百頁，份量比以往單行本多一倍，將是「烏龍派出所」系列中最厚的一本單行本。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 莫蘭蒂來襲 停班停課、交通資訊
- 強颱莫蘭蒂預計8：30陸警 又有2颱形成！
- 〈廢核救家園〉核廢管理百年萬年 苦了後代子孫
- 救少子化 台大領軍衝教育新南向
- 黃子佼化敵為搭檔 想和吳宗憲開節目
- 觀光業上街遊行 要減稅 討基本工資
- 上班一族9月徵文─職場婦女甘苦談
- 婚宴喝太茫 老翁跌落月台
- 觀光南向 馬印首航踩線團抵達
- 扯！ 1小時狂加77次油 每次只加「1元」
- 保險公司主管性侵女部屬 偷拍性愛影片威脅
- 豬哥亮VCR話腸癌手術 消瘦虛弱自信會活過來
- 家傳鳥榕遭竊 女子PO臉書24小時失而復得
- 亞洲挑戰盃》錚Q連線 打掛哈薩克
- 魏泰陞 全台跑得最快的16歲少年
- 想一輩子在一起… 警槍殺睡夢中女友再自戕
- 國際射箭賽首封后 吳亭廷破「繭」而出
- 林俊頴／美麗新世界
- 無畏肢障更努力 蔣志建獲就業表揚
- 雙「螢」伴野薑花 新化國家植物園攬客
- 土銀董座凌忠嫄：年底獲利破百億
- 陳淑瑤／無
- 民進黨團新任幹部 幹事長吳秉叡 書記長劉世芳
- 茂林Q3營收估增5% 毛利率挑戰3成
- 運動+高纖飲食 上班族擺脫微胖
- 三井橫濱灣 美式海洋風
- 陽大附醫蘭陽院區成為醫學中心 林聰賢：縣民期待
- 中央社被爆「小金庫」 廉署分案查弊
- 如果沒打棒球 陳金鋒可能當「黑手」
- 工業重車穿村落險象環生 新園外環道開闢解決
- 元培迎新 60人疑食物中毒
- 她美妝店3度偷竊落跑成功 竟「自首」被法辦
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：烏龍派出所200集單行本 獲金氏世界紀錄認證
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分