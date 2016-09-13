烏龍派出所200集單行本 獲金氏世界紀錄認證

2016-09-13

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本集英社「週刊少年Jump」連載四十年，並預定在十七日落幕的超人氣漫畫「烏龍派出所」，十二日獲得金氏世界紀錄認證為全球發行單行本集數最多的單一漫畫。集英社也預定在十七日推出頁數加倍的第二百集單行本，為這部國民級長青漫畫劃下完美句點。

「烏龍派出所」由漫畫家秋本治於一九七六年九月二十一日起，在「週刊少年Jump」開始連載，至預定完結的十七日止，共歷時四十年，連載話數超過一千九百五十次。事實上，「烏龍派出所」早在二○○七年連載超過一千五百次，即已獲得金氏紀錄認證為「少年雜誌連載最多話數」的漫畫，至今仍是此項紀錄的保持者。

日本媒體報導，秋本治在這四十年的連載過程中，從未停刊過，尤其以一話完結的作品，等於是一週得構思一個新的故事情節，秋本「神人」等級的毅力和創作力非常驚人。

「烏龍派出所」被譽為是日本國民級漫畫，以東京葛飾區龜有及台東區淺草等「下町」老社區為舞台，主角為「龜有公園前派出所」內的警察、麻煩與笑料的製造者兩津勘吉，由於故事老少咸宜，讓這部漫畫歷經四十年依舊人氣不墜。

「烏龍派出所」單行本已發行一九九集，總銷量累計為一億五六五○萬本，為史上第四高，排在「海賊王」、「殺手十三」及「七龍珠」之後。

集英社預定十七日同步發行「烏龍派出所」第二百集單行本，總頁數達四百頁，份量比以往單行本多一倍，將是「烏龍派出所」系列中最厚的一本單行本。