英提醒G20官員 當心中國美人計
〔編譯蔡子岳／綜合報導〕鑑於惡劣前例，前往中國杭州參加二十國集團（G20）高峰會的英國官員，都被「白廳」國安部門警告，英國代表團下榻的飯店很有可能佈滿監聽與偷拍裝置，建議英國首相梅伊（Theresa May）隨團人員「如果你們不喜歡被看到裸體，最好在床單下換衣服。」而且要小心中國「美人計」。
最好在床單下換衣服
英國國安官員警告，前任首相布朗（Gordon Brown）二○○八年訪問中國時，一名隨行官員在上海被中國間諜誘惑上床，結果裝滿機密的公務手機被偷走，而且頭痛欲裂，顯然曾被下藥迷昏。這次英國官員訪問中國時都換發臨時手機，以免再被竊密。安全官員也警告要特別注意不要收取、使用USB隨身碟等贈品。
白廳國安部門認為，中國對英國構成重大間諜威脅，對於向西方政府和企業發動網路攻擊也最兇狠。中國的科技能力更使英國政府和情報機構關切，擔心峰會期間中國特務攔截電郵和電話，並在電腦裡安裝間諜軟體。
因此，英國團員的行動電話、電子郵件帳號等通訊個資，峰會期間一律使用配發的暫時帳號，以防駭客循線攻入；旅館職員若讓官員感到「不對勁」，立刻要提高警覺，避免暴露機密；接待人員若贈與３Ｃ紀念品，如隨身碟、充電器，統一規定不准收取。
杭州峰會正趕上中英關係緊張。梅伊今年七月出任首相不久，就決定延緩決定是否批准興建中國投資的辛克利角（Hinkley Point）核電廠，擔心讓中國參與經營這類重要設施，將使北京藉此危害英國國家安全。中國則警告，阻撓這項總投資達一八○億英鎊的計畫，將影響中英關係。辛克利角Ｃ核電廠計畫由中國廣核集團（ＣＧＮ）及法國國營電力集團（ＥＤＦ）合作投資，中國佔有三十三．五％股份，也是中資企業首次在已開發國家投資興建核電廠。
正在杭州與各大國尋求「後脫歐時代」貿易關係協商契機的梅伊，四日在英國廣播公司（ＢＢＣ）預錄的專訪中表示，「脫歐絕不是字面意義」，政府一定遵守承諾，但英國經濟前景將有「艱困階段」，英人應有心理準備。此外，梅伊在談話中表示，英國經濟體質仍然健康，但英國人最好有所準備，脫歐後「一帆風順是不可能的。」
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