| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
車商大手筆促銷 把握這次機會！
 首頁 > 國際

上校Colonel譯成「科洛內爾」 中國官媒錯了16年

2016-08-31

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕英文的軍銜「上校」（Colonel）與看似人名的「科洛內爾」有何關係？為何好幾個國家的軍方發言人都叫「科洛內爾」？答案是包括新華社在內的中國官方媒體，跟讀者開了一個長達十六年的語言學玩笑。

中國入口網站「新浪網」一名部落客「科羅廖夫」發文指出，中國官方媒體從二○○○年以來翻譯的外語新聞中，若干外國軍方發言人的官銜上校（Colonel），都被訛譯為「科洛內爾」，包括國家通訊社新華社、中國日報中文版、澎湃新聞等。據科羅廖夫整理，被冠名「科洛內爾」的國家軍方發言人，包括菲律賓、葉門、奈及利亞和美國國防部，及數名前線指揮官等。

科羅廖夫羅列三則新華社關於菲律賓軍方發言人的報導，發現三名發言人的姓名頭一個字都是「科洛內爾」，第二個名字以後到姓氏則完全不同。科羅廖夫找出英文原名，然後循線溯源，發現「科洛內爾」其實就是「Colonel」。他還將具權威性科林斯英漢大詞典的「Colonel」詞條截圖，凸顯官媒低級翻譯的荒謬。

科羅廖夫嘲諷，「看到這兒你是不是也有疑惑？為啥菲律賓的軍方發言人都叫科洛內爾？難道叫『 科洛內爾』的人運氣都不會太差」？他還在文末下了個評語：這幾個大媒體「需要去肯德基吃幾桶科洛內爾雞塊壓壓驚。」（「肯德基爺爺」的軍銜正是上校）。

廣告
  • 若干外國軍方發言人的官銜上校（Colonel），過去十六年來都被中國官媒誤譯為「科洛內爾」。（取自網路）

    若干外國軍方發言人的官銜上校（Colonel），過去十六年來都被中國官媒誤譯為「科洛內爾」。（取自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
旗魚片炒時蔬
日式燉蘿蔔
麵條怎麼煮才美味？
廚房用油4法則
轉寄

標題：上校Colonel譯成「科洛內爾」 中國官媒錯了16年


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月31日‧星期三‧丙申年七月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.