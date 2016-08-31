上校Colonel譯成「科洛內爾」 中國官媒錯了16年

2016-08-31

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕英文的軍銜「上校」（Colonel）與看似人名的「科洛內爾」有何關係？為何好幾個國家的軍方發言人都叫「科洛內爾」？答案是包括新華社在內的中國官方媒體，跟讀者開了一個長達十六年的語言學玩笑。

中國入口網站「新浪網」一名部落客「科羅廖夫」發文指出，中國官方媒體從二○○○年以來翻譯的外語新聞中，若干外國軍方發言人的官銜上校（Colonel），都被訛譯為「科洛內爾」，包括國家通訊社新華社、中國日報中文版、澎湃新聞等。據科羅廖夫整理，被冠名「科洛內爾」的國家軍方發言人，包括菲律賓、葉門、奈及利亞和美國國防部，及數名前線指揮官等。

科羅廖夫羅列三則新華社關於菲律賓軍方發言人的報導，發現三名發言人的姓名頭一個字都是「科洛內爾」，第二個名字以後到姓氏則完全不同。科羅廖夫找出英文原名，然後循線溯源，發現「科洛內爾」其實就是「Colonel」。他還將具權威性科林斯英漢大詞典的「Colonel」詞條截圖，凸顯官媒低級翻譯的荒謬。

科羅廖夫嘲諷，「看到這兒你是不是也有疑惑？為啥菲律賓的軍方發言人都叫科洛內爾？難道叫『 科洛內爾』的人運氣都不會太差」？他還在文末下了個評語：這幾個大媒體「需要去肯德基吃幾桶科洛內爾雞塊壓壓驚。」（「肯德基爺爺」的軍銜正是上校）。