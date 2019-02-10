時機敏感！黃背心13輪抗議前夕 法國議長私宅遭蓄意縱火

2019-02-10 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕法國國會議長費朗（Richard Ferrand）的私人寓所日前遭人縱火，由於時間點在黃背心運動第13輪抗議的前夕，引發聯想，不過法國檢察官初步判定，與黃背心運動應無關。

綜合媒體報導，法國執政黨「共和國前進黨」成員、國民議會議長費朗，其位於布列塔尼（Bretagne）的私宅被人蓄意縱火，房內落地窗局部被燒黑，所幸當時房內無人。費朗8日公開控訴犯罪行為，憲兵還在現場發現1條毯子、汽車輪胎的殘餘物和浸著燃油的火把，故認定此為故意犯罪。

由於發生時機敏感，加上自去年11月黃背心運動爆發後，50多名共和國前進黨黨員遇過類似的暴力攻擊，甚至有人收過死亡威脅，外界不免多作揣測。不過法國檢察官表示，目前初步分析，當天14時左右，鄰居目擊有人要縱火，而目前沒有和黃背心運動有關聯的跡象。

法國各黨派不分極左極右，9日公開譴責此次的縱火行為。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）聲援費朗及其親友，表示無論在什麼情況下，暴力和恐嚇行為都違法。

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