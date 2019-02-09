德國人被惹怒！希特勒畫作拍賣 1幅起標價157萬

2019-02-09 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕5幅據信由納粹德國領袖希特勒（Adolf Hitler）繪製的畫作，今天在德國紐倫堡（Nuremberg）拍賣，讓不少德國人相當不滿，現在竟然還有納粹相關物品在拍賣。

綜合外電報導，德國紐倫堡今天將拍賣5幅據信為希特勒創作的畫作，其中1幅山水景觀畫起標價就高達45000歐元（約新台幣157萬元）。拍賣行原本蒐集了數十件「希特勒的畫作」準備在今天的拍賣會出售，但週三德國檢察官認為拍賣行的許多藏品有造假疑慮，清查了63件拍賣行擁有的希特勒相關藝術品。

拍賣行遭到檢方搜查後，將其中26件原本列在今日拍賣清單上的藏品剔除。這場拍賣因此逐漸成為民眾的目光焦點，許多德國民眾批評，拍賣行怎麼可以舉行跟納粹有關的拍賣？

德國法律規定，除了教育、歷史因素，納粹符號不得被展示於公眾，因此拍賣行在事前公布的拍賣目錄上，通常會用低畫質模糊圖案，在拍賣現場則會用不蓋住符號，而今日拍賣的希特勒畫作上則沒有納粹符號，只有希特勒的簽名。

紐倫堡市長馬利（Ulrich Maly）譴責這場拍賣的「品味不好」，慕尼黑中央藝術史研究機構（Central Institute for Art History in Munich ）的克林根（Stephan Klingen）透露，納粹相關物品的拍賣歷史悠久，而每當拍賣獲得媒體關注時，藏品的價格通常會不斷飆升。

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