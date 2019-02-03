為顧及各國感受 雪梨不再稱「中國新年」

總統蔡英文向民眾拜早年，表示過年期間有很多外國朋友來台灣旅行，歡迎大家來到世界上最友善的國家，跟我們共度農曆新年假期，「Happy Lunar New Year！」。（圖擷取自蔡英文LINE影片）

2019-02-03 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕迎接農曆新年到來，總統蔡英文今天在各社群網站分享影片拜早年，還用英語祝賀各國友人「Happy Lunar New Year（農曆新年快樂）」。澳洲雪梨市議會日前決議，將「中國新年」更名為「農曆新年」，目的是希望顧及到各國民眾的感受，讓這個節日更具有包容性，但有部分華人抗議，認為此舉是「傷害中國人感情」。

綜合外媒報導，華人國家都會過的農曆新年將於明天展開（除夕），在國外生活的僑胞也很重視這項傳統節日。而雪梨的非華人社區成員多年來一直希望能把「中國新年」的節日名稱改掉，2000份的連署請願書裡面表明，「中國新年」這名稱不公平地選擇「促進更具優勢的文化」。

因此雪梨市議會在日前做出決議，正式將「中國新年（Chinese New Year）」改名為「農曆新年（Lunar New Year）」，雪梨市政府發言人也說明，除了中國人以外，還有日本、韓國等其他亞洲人皆會慶祝農曆新年，所以改名是為了顧及到各國民眾的感受。

但有部分當地華人抗議，認為「中國新年」的稱呼沒有錯，不滿雪梨市政府不重視歷史，直言這樣根本是「傷害中國人感情」。

而總統蔡英文在今天小年夜於個社群網站分享影片，以國台客語、廣東話與潮州話道賀「新年快樂」，向台灣人民和全世界華人朋友拜早年。她也提到，過年期間有很多外國朋友來台灣旅行，歡迎大家來到世界上最友善的國家，跟我們共度農曆新年假期，「Happy Lunar New Year！」

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