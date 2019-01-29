美國德州警方與毒販駁火 5警中彈 擊斃2嫌犯

2019-01-29 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州休士頓警方在昨日（1月28日）下午，針對當地一起緝毒行動中與毒販駁火，雖然最後3名毒犯中有2人遭擊斃，但也有5名員警中彈受傷，其中2人因脖子中彈而身受重傷。

綜合外媒報導，休士頓（Houston）警方獲報，指出休士頓東南區有戶人家疑似在販售黑焦油海洛因；休士頓警局的緝毒單位便與數10名警力前往現場查緝，不料當警方試圖破門而入時，竟遭嫌犯開槍攻擊，警方立刻散開反擊，並緊急請求支援；雙方在交火過程中有5名員警中彈，其中2名脖子中彈，身受重傷。

不久支援警力趕抵現場，並將附近封鎖，並由特種武器和戰術部隊（SWAT）接手攻堅，SWAT以兩架自動裝置進入屋內檢查，發現屋內也有2名歹徒在警方反擊時中彈，隨後警方在晚間7點25分宣布威脅解除，2名嫌犯遭警方擊斃。

2名重傷的警察立刻以救護直昇機送往醫院急救，在經過緊急手術後雖未脫離險境，但情況已慢慢穩定，其他警察經過治療後，已無大礙。

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