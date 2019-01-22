拍D&G辱華短片惹議 女主角首度發聲：幾乎葬送事業

2019-01-22 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕義大利時尚品牌Dolce & Gabbana（D&G）在去年11月釋出的宣傳影片挨批「辱華」，如今經過2個月，當初拍攝廣告的女主角左也，也遭不少網友批評謾罵，她21日在微博首度發聲，「萬萬沒想到這次合作幾乎葬送了自己的模特兒事業」。

左也憶述拍攝全程，提到當導演要求她用筷子夾起義大利香炸甜捲時，她驚訝問道，「你在開玩笑嗎？用筷子」；此外，導演也讓她做出驚訝、不知所措、捂嘴笑等表情和動作，她照做後感到一絲尷尬，「我平時是不愛笑的人，此次拍攝全程要求演技誇張，我自己在整個過程也都多少感到彆扭。」

有網友提問，模特兒參與拍攝時能否提出意見，她解釋：「職業模特接洽的所有商業拍攝工作，成品是甚麼樣子，模特是絕對沒有資格提前看到，或者給予修改意見的權利。在客戶沒有公布拍攝成品之前，也不允許提前公開拍攝訊息和花絮，否則會面臨高額的賠償罰款。」她強調，自己對中國絕對沒有想過任何的不敬。

另外，對於網友批評她的瞇瞇眼長相，她則說，經理人公司事後曾告知她，是品牌一方要求找一個有東方長相的女子用筷子吃西餐，突出強烈的文化衝突感，藉此宣傳上海時尚秀。

去年11月，這支由D&G推出的「起筷吃飯」廣告，普遍被中國網民認為詭異、尷尬，有歧視華人之嫌，事後更爆出有D&G設計師在推特大罵「中國是屎國」，遭到中國企業和藝人封殺，當地許多網拍平台也將相關商品下架。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/