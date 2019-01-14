美中角力 中共施法毛澤東《論持久戰》

2019-01-14 23:16

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國與中國貿易戰休兵至3月1日，美國哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）認為，這場貿易戰，中國國家主席習近平將把勝利讓給美國總統川普。《日本經濟新聞》13日也報導，這是習近平等中共領導高層師法中國前領導人毛澤東於1938年、44歲時所寫的《論持久戰》一文，把當時中國的外敵日本視為現今的美國。中國將「暫且蜷縮爪子，轉為守勢」。中國「外交學院」教授周永生亦斷言，「中國已進入（對美）持久戰的準備」。

著有國際關係中有關外交決策模式經典之作《決策的本質：解釋古巴飛彈危機》（Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis）的艾利森，11日刊登在美國國際事務雜誌《國家利益》（ＴＮＩ）網路版的文章提到，根據他對川、習目前各自面對的經濟和政治挑戰的分析，以及他最近訪問北京時，與習近平團隊的關鍵人物的交談，他得到以下結論：即在3月1日前，川普就會「宣布」在貿易戰的此一階段獲勝。惟貿易戰並非就此落幕，美中將再休兵6個月，在第2階段談判時，將解決更多爭議議題。

果真如此，北京當局此一決定似有跡可循。日經報導，毛澤東的持久戰論正在中國國內興起一股熱潮，中國官方出版社「人民出版社」去年10月出版由前中共中央黨校進修部副主任、馬克思主義哲學學科教授楊信禮所著的《重讀《論持久戰》》一書，上市僅3個月就印到第3版，罕見地熱賣9萬本。

負責重讀《論持久戰》企畫工作的張振明被問到其如此暢銷的主因時反問，「不就是因為中國面對和美國的貿易摩擦，該書可做為參考線索的緣故嗎？」但日經報導認為，最主要地，背後就是對川普政府攻勢感到棘手的習近平等中共高層的意向。隸屬中共宣傳部門的幹部即表明，「論持久戰是現在非學不可的文獻。」

論持久戰是毛澤東1938年5月26日到6月3日，在陝西省延安的抗日戰爭研究會中的講稿，係毛總結其個人對中國抗日戰爭戰略的集大成之作。他總結中國對日抗戰應循著「敵強我弱」、「敵小我大」、「敵退步我進步」、「敵寡助我多助」。他否定了對日抗戰應採「速勝論」的看法，而是隨著時間進展，一步步改變情勢，一開始避免與日本決戰，貫徹戰略「防禦」，再進入和日本「對峙」的階段，期間創造出國際情勢等對中國有利的狀況，最後等到日本的力量變弱，就出動「反攻」。

若把日、美兩國在論持久戰中的角色調換，即浮現出現階段中國的對美戰略。不久前，中共內部還瀰漫著「中國超越美國是時間問題」的速勝論。如今則有所不同，即使要對美國做出讓步，習近平等中共高層仍會在3月1日到期的貿易談判，和美方達成協議，中國將暫且蜷縮爪子，轉為守勢，即「將噬爪縮」，指野獸在捕食獵物前，先縮起爪子，比喻在做出大的舉動前，總是要先潛伏收斂。

美國副總統彭斯去年10月在美國保守派智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）發表長篇演說，猛烈抨擊中國，並對北京做出多項指控，包括軍事侵略、商業剽竊、變本加厲地違反人權和干預十一月美國期中選舉、二○二○年美國總統大選，並批評中共一黨專政，令中共高層態度丕變，為了保住政權，看似已有犧牲貿易的覺悟，與美國進行持久戰。例如在外交上，7日至10日北韓領導人金正恩應習近平之邀訪中。另外，日本慶應大學教授加茂具樹表示，進一步改善對日關係，亦是中國當前的基本戰略。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/