南韓今PM2.5空污監測值 去年入冬以來新高

2019-01-14 15:28

〔編譯茅毅／綜合報導〕14日南韓全國各地，細懸浮微粒（PM2.5）等造成大氣污染的空污監測值，竟達到自2018年入冬迄今的最高數值！凸顯其空污狀況嚴重。為此，南韓政府已呼籲儘量減少室外活動。

據報導，14日南韓空污嚴重的地區，監測到達平常6倍之多的大氣污染物質。首爾市的大樓看來霧茫茫，戴口罩出門的人也變多。自13日起，南韓空污狀況就很嚴重。14日在首爾等地，每立方公尺的大氣，PM2.5的濃度一度超過100微克（mcg）。南韓媒體報導，這是受中國飄來的霧霾影響。南韓方面認為，其國內PM2.5的主要肇因為中國。中方則予以反駁。

被視為南韓下屆總統熱門人選之一的首爾市長朴元淳，7日接受專訪時以科學根據直指，首爾地區的PM2.5，「50％至60％以上」來自中國，反駁中國生態環境部發言人劉友賓去年12月28日在記者會中，聲稱「首爾市的（空氣）污染物，主要來源是本地排放」的說詞。

朴元淳7日上午在南韓媒體「文化放送」（ＭＢＣ）廣播節目的電話訪問中表示，根據首爾市資助的「首爾研究院」和隸屬南韓環境部的各專門機關分析，首爾的PM2.5，50％至60％以上受中國影響。

ＭＢＣ並報導，隨著PM2.5濃度愈來愈高，南韓肺炎、慢性阻塞性肺病（簡稱肺阻病）、缺血性心臟病（冠狀動脈心臟病）及心臟衰竭這4種疾病的患者也變多。根據醫療院所的急診病例，在PM2.5污染嚴重的日子，肺炎患者會增加11％、肺阻病增加9％，心臟相關疾病的患者則平均增加3％到7％。

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