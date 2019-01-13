300年沈船現蹤！日本海域找到江戶瓦片 刻有德川家徽

2019-01-13 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕在靜岡縣熱海市的初島外海，竟然發現沉睡300多年的沈船貨物，其中的瓦片遺骸上還有德川家康的三葉葵家徽！目前發現遺跡的研究團隊正在釐清細節，未來會將遺跡登錄為文化財已妥善保護。

據《朝日新聞》報導，非營利機構「亞洲水中考古學研究所」於靜岡縣熱海市的初島外海，進行海底遺跡的實地勘查，想不到在20公尺深的海洋中，竟然看到排列得井然有序的屋瓦，數量相當驚人。該遺跡範圍約為5平方公尺，此外還發現了研磨缽、磨刀石，以及留下的船身木材。

報導指出，此船原為前從大阪航往江戶途中沈沒的貨船，船上的貨物沉到海裡，原封不動地留了下來，可堪稱為橫跨300年的時光膠囊。而其貨物也包含了江戶城的屋瓦，還刻印著德川家康的三葉葵家徽的鬼瓦。目前分析發現，瓦片為17至18世紀初左右，由一手建造江戶城瓦磚的大坂寺島家製作而成，並已得知研磨缽產自丹波（現今的京都府至兵庫縣一帶）。

目前發現遺跡的研究團隊正在釐清細節，未來會將遺跡登錄為文化財已妥善保護。

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