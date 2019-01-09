網路短片「先審後播」 中國網友崩潰：為啥不讓言論自由？

2019-01-09 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國今（9日）天公布「網絡短視頻平台管理規範」，要求中國影音平台在未來建立「先審後播」制度，並要求網路短片應該圍繞弘揚社會主義核心價值觀，以提供正向、優質的影片內容。政令公布後，立刻在微博上掀起議論，有中國網友憤怒高喊「為啥不讓言論自由」？

澎湃新聞報導，由於近年來抖音、快手等平台的手機短片及用戶數量大增，中國昨日公布了「網絡短視頻平台管理規範」，不但要求網路影音平台影片內容要不違反「分裂國家」、「攻擊國家法律與制度內容」、「宣揚迷信」、「宣揚消極頹廢的人生觀」等21項規定，更要求影片內容應「弘揚社會主義」，甚至連彈幕（觀眾的即時留言）都要嚴加管制，希望能以此提供正面的影片內容。

相關政令公布後也立刻引起中國網友嘩然，網友紛紛在微博上崩潰表示「10秒的短片也得審？」、「說出去的話你們要審核一遍，我們還有必要說嗎？」、「我們就是豬，你們餵我們甚麼，我們不敢不吃」、「有毛病吧，言論自由何在？」、「浪費社會資源搞這些東西」、「封殺抖音」、「到底為啥不讓言論自由？」

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