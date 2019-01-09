抖音等要被管了 中國立新規 網路短片審過才給播

2019-01-09 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕近年來抖音、快手等平台的手機短片及用戶數量大增，中國今（9日）天公布「網絡短視頻平台管理規範」，要求中國影音平台在未來建立「先審後播」制度，提出21項「禁止內容」，並且要求網路短片應該圍繞弘揚社會主義核心價值觀，以提供正向、優質的影片內容。

規定內容應「弘揚社會主義」

澎湃新聞報導，「網絡短視頻平台管理規範」的相關規定中，除了重視智慧財產權，要求影片不得未經授權自行剪接、改編電影、電視劇等他人作品的片段，更提出「不得分裂國家」、「攻擊國家法律與制度內容」、「損害革命領袖」、「宣揚迷信」、「違背科學精神」、「渲染血腥暴力」、「宣揚消極頹廢的人生觀」......等21項規定。

規範指出，希望能通過「先審後播」制度，讓所有網路短片提供正面的內容，也規定所有網路影音平台根據各家不同規模，建立「政治素質高」、「業務能力強」的審核團隊，並要求審核員數量與上傳和播出的短影音條數應當相匹配，人員數要佔平台每天新增播出短影音條數的千分之一以上。

而在內容管理方面，相關單位也要求短片在內容版面設置上，應該圍繞弘揚社會主義核心價值觀，加強正向議題設置，加強正能量內容，以提供民眾正向、優質的影片內容。

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