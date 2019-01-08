北京任意逮捕2加拿大人 川普、杜魯道將向中國施壓

2019-01-08 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）和美國總統川普（Donald Trump）7日通電話，強烈譴責中國拘留2名加拿大人一事，兩位領導人同意繼續尋求釋放，共同向中國施壓。

杜魯道總理辦公室聲明指出，杜魯道7日與川普進行電話交談，兩人就新的北美自由貿易協定的基礎上討論了貿易和就業的重要性，重申支持受到通用汽車工廠關閉影響的美加員工，並討論了解決鋼鐵和鋁關稅的下一步措施。

聲明提到，杜魯道和川普討論美國對加拿大提出的引渡請求，他們將尊重司法獨立和法治的重要性，杜魯道感謝川普對2名加拿大人在中國被任意拘留的強烈支持，杜魯道和川普均同意繼續尋求兩人獲釋。

《路透》報導，加拿大政府希望中國立即釋放康明凱（Michael Kovrig）和史佩弗（Michael Spavor），他們是在加拿大政府應美國要求於12月1日在溫哥華逮捕華為首席財務長孟晚舟後被中國拘留。中國對加拿大逮捕孟晚舟予以譴責，在美中陷入貿易戰之際，該事件恐加劇全球緊張形勢。

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