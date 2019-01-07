中國最大男同性戀交友軟體宣布暫停申請、自我審查1週

2019-01-07 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國最夯的男同志交友軟體「Blued」昨（6）日宣布暫停接受新用戶申請1週，主因是中國《財新週刊》報導指稱，許多未成年性行為及愛滋病例數上升恐怕都與該軟體有關。

綜合媒體報導，「Blued」是中國最大男同志交友軟體，日前被中國《財新週刊》指控，沒辦法有效過濾未成年人申請帳號，在「Blued」上搜尋「18-19歲」，可以看到不少用戶在個人介紹欄位中，表明其實未滿18歲，不少未成年男同志透過此軟體違法發生性行為，《財新週刊》甚至直指「Blued」提供的同志約會平台，可能與中國愛滋病例數上升有關。

對此「Blued」昨日發聲明表示，他們將暫停新用戶申請1週，並在這週內進行自我審查，除了防範未成年申請用戶之外，也將在軟體內增設愛滋病警語，與愛滋病防疫宣傳。

「Blued」擁有超過4000萬用戶，其中3成用戶非中國人，前身為同志社交網站「淡藍網」，目前已經發展出網路交友、網路直播、遊戲等功能，儘管中國並未公開打壓同性戀，但這款軟體因為越來越活躍，得到政府與外界更多的注意及壓力。

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