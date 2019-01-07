癮君子荷包哭哭！ 東南亞「反菸」提高菸稅、增加罰款...

2019-01-07 16:45

〔即時新聞／綜合報導〕東南亞的癮君子們要開始頭疼了！自從美國及歐洲開始推行「反菸運動」過後，現在東南亞國家陸續也要開始施行相關反菸政策，藉此籌措資金來建設國家。

《日經新聞網》報導，據世界衛生組織（WHO）的數據顯示，2000年至今，美國的吸菸人數自1.69億人下降到1.1億人；歐洲的吸菸人數也從2.47億人下降到1.82億人，反觀東南亞卻從2.39億人增加到2.4億人，還可能持續增加，世界衛生組織表示，吸菸不只會有額外的開支，更會增加一個國家的醫療成本，而且阻礙國家的經濟發展。

對於東南亞吸菸人數增加，各國政府開始要制定新法令和稅收來壓制癮君子們，例如菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在2018年首次增加菸稅，每包香菸從5比索（約台幣3元）增加到35比索（約21台幣），到2022年將提高到40比索（約台幣24元），隨後每年增加4%。

但與杜特蒂持相同立場的其餘立法者希望對癮君子們收取更高的菸稅，提案表示要將每包菸的稅金提高至60比索（約台幣35元），且每年增加9%，報導指出，政府自徵稅收取了約1000億比索（約台幣585億元），但每年菲國吸菸者因相關疾病會經濟損失約210億比索（約台幣122億元）。

泰國在去年11月實施東南亞國家第一個「強迫製造商將產品包裝素面化」政策，嚴禁廠商以精美包裝行銷香菸，包裝需符合政府規範，品牌名稱僅能以黑底白字標示並且菸盒上必須要有可怕的罹病示意圖。

新加坡則將菸稅提高了10％，更有法律規定禁止使用電子煙且只能在特定區域中內吸菸，馬來西亞更是全面禁止吸菸者在餐廳及咖啡店中吸菸，倘若違法，會被處以罰款1萬林吉特（約台幣7萬4千元），2個國家都在本月1日擴大無菸區，望癮君子能少抽點菸。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

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