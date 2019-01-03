屋子傳出小女童慘叫 原因竟是男子殺蜘蛛...警也笑翻

2019-01-03 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲伯斯（Perth）有名路人有天走在街上，發現有棟屋子傳出小女童淒厲的慘叫，夾帶不斷咒罵某人「怎麼不快去死」的斥責聲，嚇的這名路人以為是家暴，趕緊打電話報警；結果警方到現場查看後，才發現原來是個有「蜘蛛恐懼症」的男子在殺蜘蛛…

綜合外媒報導，該名男子里斯‧霍華德（Rhys Howard）表示自己非常害怕蜘蛛，而他的妻子羅蘭（Loran）則不怕，所以往往蜘蛛出沒家裡的時候都是交由妻子「處理」；事發當時，羅蘭正在洗澡，而里斯則是玩具間照顧2歲的女兒貝瑞（Berry），結果當他走出玩具間後，在地上發現有隻長約10公分的蜘蛛。

里斯當場嚇到抓狂，隨手抄起女兒的尿布開始試圖殺掉蜘蛛，然後開始歇斯底里的大喊「怎麼不快去死」，拚命想用尿布拍死蜘蛛，而他的2歲女兒當然被爸爸的舉動嚇到尖叫，而羅蘭在浴室聽到慘叫聲後，趕緊換上衣服走出浴室，只見里斯已經成功用尿布把蜘蛛「幹掉」，並茫然的坐在地上驚魂未定的發抖，隨後屋外傳來警車的聲音。

警方接到路人疑似家暴的報案後，馬上派遣3輛警車趕到現場，結果開門看到的是笑到翻掉的羅蘭，而了解來龍去脈之後，幾乎每個警察都在偷笑；事後里斯表示，羅蘭就是家裡的男主人啊…這應該是我人生中最尷尬的一天，也感謝路人的關心和即時聯絡警方；而當地警方事後也在官方紀錄上寫道「沒有任何人受傷（除了蜘蛛）」，並開玩笑稱要新開一個「特勤蜘蛛處理部門」。

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