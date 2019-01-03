太醜找工作碰壁...越女整成正妹 母認不得拒相認

2019-01-03 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕越南一名女子成年後離鄉打拚，卻因容貌不佳四處碰壁，決心整形，成為大眾眼中的正妹後返家，卻被聾啞人士的媽媽拒認，不相信眼前的正妹就是離家的女兒。

綜合外媒報導，23歲的曹思蘭（Cao Thi Lan，音譯）從小和聾啞媽媽及弟弟相依為命，聾啞媽媽不善照顧家庭，外人總在背後議論聾啞媽媽精神不正常，由於生長在這種環境，曹思蘭一直很自卑，加上外表其貌不揚，不少人恥笑她，更給她綽號「大猩猩蘭」。

越南《24h》報導，直到成年後曹思蘭離鄉打拚，外貌竟真的成為她求職的阻礙，公司「Kangnam Beauty Hospital」的年度計畫推出免費美容贊助，曹思蘭便參加選拔，成功獲得贊助。

12小時的大手術中，包括調整上下頜顎、切割前顎骨並向後推，改變下巴位置、抬高鼻子及切割眼瞼等手術，終於將曹思蘭整形成正妹。

但當曹思蘭回到老家、伸出手去擁抱媽媽的那一刻，媽媽已然不認得她，神清驚慌失措，媽媽認為面前這位大眼睛、高挺鼻子、豐唇的美麗女子和她女兒的面容截然不同。

曹思蘭當下哭了起來說道：「難道我做錯了嗎？我只不過是想改變我的生活。」當她轉身要離開時，媽媽還是拉住了她的手，要她留下來，曹思蘭表示，媽媽仍不相信她是自己的女兒，仍在適應她的新容貌。

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