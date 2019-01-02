政大東亞所長：習具體統一步驟 無中華民國存在空間

2019-01-02 14:30

〔中央社〕中共總書記習近平上午提出5項對台原則，倡議探索「一國兩制台灣方案」。政治大學東亞研究所長王信賢分析，這代表北京已在研擬具體統一步驟，並限縮「九二共識」內涵，令中華民國無存在空間。

習近平今天在「告台灣同胞書」發表40週年紀念會上提出五條，包括：一、攜手推動民族復興，實現和平統一目標。二、探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐。三、堅持一個中國原則，維護和平統一前景。四、深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎。五、實現同胞心靈契合，增進和平統一認同。

國立政治大學東亞研究所所長王信賢中午接受中央社記者訪問時分析，「習五條」試圖具體化統一步驟，可以視為中共當局推進統一的綱領性文件。

他進一步指出，習近平強調堅決挫敗「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」，並以「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」作為「九二共識」內涵。代表支持「九二共識」就必須「謀求國家統一」，而且不容「兩個中國」。

王信賢認為，這種架構下，不再有「中華民國」的存在空間。北京也直接表明，完全不接受總統蔡英文去年8月起不斷強調的「中華民國台灣」論述。

習近平上午也提到，探索「一國兩制」台灣方案倡議，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，「兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排」。

王信賢指出，對北京而言，香港的「一國兩制」方案執行至今，確實曲折、受挫，因此必須重新研擬一套「台灣方案」。

他認為，習近平將「一國兩制、和平統一」認定為「科學構想」、「是解決台灣議題的最佳方案」，代表北京方面不會再提出其他選項；談及「民主協商」則代表統一步驟，將「一國兩制」內容具體化，台灣各界未來赴陸與官方交流，都必須在這個框架下運行。

王信賢表示，依照中共傳統，習近平今天對「一國兩制台灣方案」一鎚定音後，各級涉台機構、學者勢必著手研擬具體政策。1月底舉行的中共中央對台會議、3月全國兩會的政府工作報告，應會有更多具體說法。

此外，王信賢指出，「告台灣同胞書」原文包含「寄希望於1700萬台灣人民，也寄希望於台灣當局」，習近這次僅提到「堅持寄希望於台灣人民的方針」。

他認為，對照習近平日前提及，未來將「牢牢掌握兩岸關係發展主導權和主動權」，代表無論台灣是什麼政黨執政，中共都將越過政府，直接對台灣民眾出手，推進統一。

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