難忘跨年夜！ 法國遊樂設施故障 8人困50米高空9小時

2019-01-01 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕法國西北部雷恩城市布列塔尼（Brittany）一遊樂園的設施在跨年夜故障，導致8人被困在50公尺高空長達9小時，度過一次難忘的跨年夜。

《法新社》報導，這起事故發生在當地時間12月31日，5名青少年和3名成年人晚間搭上擁有一支52公尺長鐵臂的遊樂設施「BomberMaxxx」，沒想到運轉期間突然發生零件故障，迫使8人被困在高空中。

消防隊多次試圖用雲梯車拯救這8名遊客，但梯子僅30公尺，無法接觸到受困者。當局最後出動直升機救援，首名獲救者在午夜前被直升機吊掛出來。

救援人員在隨後幾個小時內設置了一套繩索系統，協助其他受困者逐一疏散。最後一人在當地時間1日清晨6時（台灣時間下午1時）觸地，結束長達9小時的驚魂記。

23歲的安托萬（Antoine）裹著救生毛毯在清晨表示，「這真是相當漫長、寒冷且膽戰心驚的一晚」。他說，「我從沒想過我能夠脫困。這實在太讓人痛苦難忘」。

47歲的尼古拉斯（Nicholas）說，「明年，我會待在家裡好好享受香檳和餅乾」。

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