終於確定！ 泰王加冕大典5月初舉行 一連3天

2019-01-01 17:43

〔即時新聞／綜合報導〕泰國王室元旦宣布，新泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的加冕儀式將於5月4日至6日舉行，一連3天。

綜合外媒報導，在位逾70年的泰王蒲美蓬在2016年10月離世後，瓦吉拉隆功繼位成為新泰王，為拉瑪十世。蒲美蓬火化葬禮在2017年10月舉行，瓦吉拉隆功在先王的哀悼期結束後，才進行正式加冕及登基儀式。

泰國王室聲明表示，「陛下認為，按照王室傳統舉行加冕典禮，能為國家與王室帶來好運，也能讓抱持希望的全民同享這份好運」。

泰國王室宮務處指出，5月4日舉行正式加冕儀式，王室成員、樞密院和內閣成員出席觀禮；5日舉行「授予王室頭銜」儀式和慶祝遊行，6日泰王將接見民眾和外國政要。

現年66歲的瓦吉拉隆功在繼位後大動作改變王室事務，修憲直接控制監督王室事務與王宮安全的5個國家機構，並全權掌控王室高達300到600億美元的資產。

另外，泰國將於2月24日舉行大選，新政府可能在加冕儀式後才會成立。

亞洲另一個君主立憲國家日本，也將在4月30日迎來明仁天皇退位，皇太子德仁將於5月1日即位。

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