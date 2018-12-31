負評超越正評！ 文在寅支持率降至45.9％創新低

2018-12-31 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕南韓民意調查機構Realmeter今天發布一項民調數據顯示，南韓總統文在寅的施政支持率下滑至45.9%，創下他執政以來的新低。

南韓聯合新聞通訊社報導，Realmeter於12月26至28日對南韓全國2011名成年人進行問卷調查，結果顯示，45.9%的受訪者對文在寅施政給予正面評價，較上週下滑1.2%，給予負面評價的受訪者則上升3.6%，達49.7%，這是首次南韓民眾對文在寅的負面評價超過正面評價。

該民調機構分析指出，南韓經濟不景氣是導致文在寅支持度下滑的主因，此外，青瓦台被質疑非法監視平民遭警方搜查，也是民眾看法較為負面的部分因素。

報導稱，南北韓領袖於今年4月在板門店舉行雙邊會談後，文在寅的支持率曾升至77.4%，創下今年以來新高，但受到主要經濟指標持續下滑、北韓與美國非核化談判僵持不下等利空因素影響，隨後支持率再度下滑至53.1%。

南北韓領袖9月在平壤舉行會談後，文在寅的支持率再次回升至65.3%，但10月起針對政府經濟政策等問題的輿論持續發酵，也讓文在寅的支持率從11月起一路下滑，連日創下新低。

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