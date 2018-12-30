俄少年還不出錢殺女同學 媽媽幫忙棄屍

2018-12-30 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯有位17歲的少女，日前告訴母親要出門找朋友後隨即失蹤，警方與當地民眾直到8天後才找到她，但少女已經成了冰冷冷的半裸屍體；警方調查後發現，男同學疑似因還不出高達795英鎊（約3萬新台幣）的借款，竟涉嫌夥同朋友痛下殺手，而離譜的是，其中一名兇手的母親發現後，不僅沒報警，還幫忙將少女遺體載到偏僻處棄屍，意圖湮滅證據。

根據英國《太陽報》報導，事發在俄羅斯伊爾庫茨克州的下烏金斯克（Nizhneudinsk），17歲少年伊戈爾‧馬爾科（Igor Marko）向女同學古妮爾‧達樂修娃（Gyunel Dadashova）借了795英鎊（約3萬新台幣），他這筆錢拿去賭，輸個精光，面對達樂修娃不斷要求還錢，根本還不出來，竟起了殺機。

馬爾科向達樂修娃謊稱要還錢，對方也找了女性友人維多莉亞（Viktoria）陪同去拿錢，2人到達馬爾科的家門前，達樂修娃獨自一人進去，維多利亞在門口等；不料達樂修娃一踏進去，便被馬爾科跟15歲友人謝爾蓋（Sergei）砍死；馬爾科恐嚇維多莉亞「要是妳敢說出去，下場就會跟她一樣」，嚇得維多利亞什麼都不敢說。

馬爾科與友人行兇後，將屍體扔進地窖裡；2天後，馬爾科的媽媽在打掃地窖時發現一雙染血的手套，她向兒子提出疑問，馬爾科也馬上承認自己殺了人，結果這位母親把母愛用錯地方，為了保護兒子，竟不報警，選擇協助兒子棄屍，先把達樂修娃遺體身上的首飾與衣服脫下燒毀，再帶屍體穿過結冰的河後棄屍在一處小島上。

警方之後循線逮捕了馬爾科與謝爾蓋，2人都對罪行坦承不諱，將面臨8至20年的有期徒刑；而馬爾科的母親也被法官命令不得離開住所，她也被起訴，也可能被判有期徒刑。

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