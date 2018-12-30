加國運毒犯遭中國法院判刑15年 高院「嫌太輕」發回重審

2018-12-30 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國遼寧大連市高級人民法29日下午開庭審理加拿大籍罪犯羅伯特．謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品一案，法官認為一審囚15年的判決「從輕處罰，明顯不當」，要求發還原審法院重審。

遼寧省高級人民法院指出，2016年3月15日對羅伯特．謝倫伯格走私毒品罪進行審理，於今年11月20日宣告判處有期徒刑15年，沒收個人財產15萬人民幣（約67萬新台幣），加拿大駐華使員在場旁聽。宣判後，羅伯特．謝倫伯格提出上訴。

遼寧省高級人民法院受理案件後，29日公開開庭審理。遼寧省人民檢察院出庭檢察員說，依照正在調查的線索指出，羅伯特極有可能參與有組織的國際販毒活動，對販毒活動起重要作用，一審法院認為其為從犯及犯罪未遂並從經處罰明顯不當，建議發回重新審判，根據新線索查證。

遼寧省高等法院最後採納檢察機關意見，將此案發回重審。

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