越南漁民撈到中國魚雷 解放軍證實：僅為訓練用

2018-12-21 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕越南漁民近日拾獲一枚外觀完好的中國魚6型魚雷，在網路上引起熱議，中國軍方今天證實此事，指這枚魚雷僅為一般訓練用，並未針對任何目標。

中國國防部今天在官網指出，中國海軍本月初在海南島東部附近海域進行海上訓練，期間曾丟失一枚訓練用魚雷，若考量海流及時間因素，再比對越南媒體公布的照片，有相當高的機率就是越方拾獲的這枚魚雷。

越南社群媒體上近日上傳照片，指富安省一名漁民18日在距離海岸約4海浬的海域進行撈捕作業時，意外發現一個長6.8公尺、直徑約54公分的圓柱狀物，其尾部具有螺旋槳，表面則印有中國簡體字，後經證實是中國魚雷。

中國媒體此前曾引述國際專家的說法，指越南不具有足夠的軍事工業基礎，無法對這枚魚雷進行拆解分析甚或仿製。然而，中國早年就曾向美國著名的MK.46型魚雷取經，後來靠著在南海撈到一枚魚雷，最終才得以研發出魚6型魚雷，後者也成為中國軍方潛艇部隊的主流裝備。

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