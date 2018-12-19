呼籲美國調查台灣大選 華郵：中國想用柯換蔡

2018-12-19 07:18

〔即時新聞／綜合報導〕台灣縣市首長選舉於上個月落幕，外媒分析，台灣選舉遭到中國的強力干預，並呼籲美國介入調查。外媒直指中國的目的是將總統蔡英文替換成「更容易控制的台北領導人」，並破壞台美關係，達到統一。

《華盛頓郵報》刊出專欄作家Josh Rogin的文章，探討中國上個月透過社交媒體，非法資金和假新聞，成功干涉台灣的選舉。文章認為，美國正緩慢地意識到中國對外國的干預，盧比歐等6名參議員共同署名信函遞交國務卿彭佩奧等首長，呼籲美國政府應該協助台灣調查中國對台選舉的影響。

文章指出，中國透過「五毛軍」，在社交媒體上用「反蔡英文」、「反民進黨」的假新聞轟炸台灣2300萬人民，並投入資金在台灣攻擊蔡與綠營，選後則將蔡英文的失利歸咎於她對中國的強硬立場，文章直指中國的總體目標是將蔡英文換成更容易控制的台北領導者，藉此增強對台灣的控制，並削弱台北與國際社會的聯繫，中國的最終目標是破壞台美關係，並達到統一。

文章擔心，中國在台灣的做法，若應用於美國將造成巨大破壞，並呼籲在台灣發生的事件是美國應該解決的外交政策問題，川普政府善於解決問題，但需要與盟友有更多的合作，「俄羅斯對政治的干預是短期危機，但中國則是長期挑戰，台灣最近的遭遇顯示出問題有多嚴重，美國不能等到為時已晚」。

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