普廷下令史諾登洩美機密? 維基解密嗆英前議員「連環造謠」

2018-12-18 16:48

〔即時新聞/綜合報導〕2013年揭發美國國家安全局(NSA)秘密監控全球通訊計畫,遭到美國政府通緝的前國家安全局職員史諾登(Edward Snowden)近期接受美國公民自由聯盟(ACLU)採訪,沒想到卻激怒了一名前英國保守黨議員曼希,她聲稱史諾登「聽命」於俄國總統普廷,是俄國間諜,這也讓一向力挺史諾登的維基解密回擊,稱是否應該將其起訴。

RT報導,前英國保守黨議員曼希(Louise Mensch)近日在推特上聲稱,史諾登「代表」俄國總統普廷對美國進行間諜活動,在普廷的「直接命令」下,史諾登當年才「奉命」揭露美國政府的機密文件。她還說,如果史諾登從莫斯科回到美國,他將因叛國而遭到處死。

曼希的一連串的推文指控,也讓維基解密忍不住在推特回擊她是一名「連環造謠者」,還直接詢問史諾登,是否希望維基解密將其起訴。史諾登並未在推特上對此回應。

然而,維基解密的嗆聲並沒有阻止曼希的言論。曼希還加碼抨擊,稱維基解密跟史諾登從2011年以來一直是「俄國資產」,還說兩者「本質上是同一個實體」,皆代表莫斯科當局展開對美國的間諜工作。然而,她至今並無提供任何實質證據。

@snowden do you want us to sue this serial fabricator?