普廷下令史諾登洩美機密? 維基解密嗆英前議員「連環造謠」

2018-12-18 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕2013年揭發美國國家安全局（NSA）秘密監控全球通訊計畫，遭到美國政府通緝的前國家安全局職員史諾登（Edward Snowden）近期接受美國公民自由聯盟（ACLU）採訪，沒想到卻激怒了一名前英國保守黨議員曼希，她聲稱史諾登「聽命」於俄國總統普廷，是俄國間諜，這也讓一向力挺史諾登的維基解密回擊，稱是否應該將其起訴。

RT報導，前英國保守黨議員曼希（Louise Mensch）近日在推特上聲稱，史諾登「代表」俄國總統普廷對美國進行間諜活動，在普廷的「直接命令」下，史諾登當年才「奉命」揭露美國政府的機密文件。她還說，如果史諾登從莫斯科回到美國，他將因叛國而遭到處死。

曼希的一連串的推文指控，也讓維基解密忍不住在推特回擊她是一名「連環造謠者」，還直接詢問史諾登，是否希望維基解密將其起訴。史諾登並未在推特上對此回應。

然而，維基解密的嗆聲並沒有阻止曼希的言論。曼希還加碼抨擊，稱維基解密跟史諾登從2011年以來一直是「俄國資產」，還說兩者「本質上是同一個實體」，皆代表莫斯科當局展開對美國的間諜工作。然而，她至今並無提供任何實質證據。

@snowden do you want us to sue this serial fabricator? — WikiLeaks （@wikileaks） 2018年12月17日

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/