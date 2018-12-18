日內閣批准新防衛大綱 5年防衛費逾7.6兆

2018-12-18 14:38

〔駐日特派員林翠儀／東京18日報導〕日本內閣會議18日批准新版「防衛計畫大綱」與未來5年「中期防衛力整備計畫」（簡稱中期防）。鑑於中國擴張海上、航空戰力，在太空、網路等新領域也佔有優勢，為此新版防衛大綱以「多次元統合防衛力」為主軸，整合現有的陸海空自衛隊與電子戰新領域展開「跨領域作戰」。5年中期防包括護衛艦「出雲」號實質航母化的改裝、引進包括F35B在內的匿蹤戰機、陸基型神盾及長程飛彈（Standoff Missile）等，預算規模為27兆4700億圓（約合台幣7兆6284億元），創下新高。

這是安倍內閣再度執政以後第2次修定大綱，上次是在2013年。這也是安全保障相關法制定後首次修定，由「國家安全保障會議」（NSC）和國家安全保障局進行主導。

「多次元統合防衛力」的主軸取代13年版的「統合機動防衛力」，凸顯對太空、網路、電磁波等電子戰新領域的重視。具體內容包括成立新的太空領域專門部隊、擴充網路防衛隊以擁有「網路反擊能力」，並與現有陸海空自衛隊進行「跨領域作戰」。

5年中期防規模近達27．5兆圓，上一期的24．67兆多了近3兆圓為史上新高，不過日本政府希望透過採購制度的改革節撙2兆圓經費。中期防涉及防衛裝備採購的焦點包括F35戰機的採購，日本目前已向美方採購42架傳統起降的F35A戰機，未來希望擴編到147架，換言之，日本將分階段向美方採購105架，防衛省官員透露，其中F35A為63架，短程起飛垂直降落（STOVL）的F35B42架。新版中期防中也明確列出未來5年內將採購45架F35，其中包括18架F35B。

鑑於中國擴張海上勢力，新版防衛大綱也要加強日本周邊的太平洋防衛力，為了彌補在太平洋上少有航空基地的弱點，新大綱明文記載「有必要改裝現有船艦提供STOVL機的運用」，新版中期防則明文寫入改裝自衛隊最大型直升機護衛艦「出雲」號。日本目前擁有兩艘「出雲級」的大型直升機護衛艦，預定5年內將完成一艘改裝，可搭載10架F35B。

出雲號改裝後將可提供F35B起降，此舉也引發違反「專守防衛」精神，不過日本政府解釋F35B並未常備部署，而是於緊急或訓練等必要場合使用，與憲法規定不得保有的「攻擊型航母」並不相同，改裝後的出雲號仍定位為「直升機搭載護衛艦」，不過即使日本一再澄清，中國還是策動媒體大力抨擊日本將出雲號航母化，未來不排除組成「遠征打擊群」的可能性。

除了焦點的出雲號改裝及F35戰機採購之外，去年因應北韓飛彈危機敲定的陸基型神盾採購案也列入新版中期防內，2座陸基型神盾採購經費高達近2500億圓，30年內的維護及運用費也近達2000萬圓，這項採購案也顯示日本對北韓仍具高度戒心，另外，新版大綱中雖然未將擁有對「敵人基地攻擊能力」明文化，但中期防中列入擁有長程飛彈防衛能力，日方有意採購的美製的JASSM（JointAir-to-Surface Standoff Missile，聯合空對地距外飛彈），射程約900公里，這項採購案將彌補日本缺乏長程飛彈的報復攻擊力。

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