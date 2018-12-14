全美多地收炸彈威脅 要求比特幣付款否則「全面爆炸」

2018-12-14 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕全美各地當地時間週四發生炸彈威脅，數十家機構被嫌犯透過電話或電子郵件預告，將有炸彈準備引爆，並要求以比特幣（Bitcoin）支付款項，否則將讓更多人受害。消息一出，引發群眾恐慌，警方也趕緊疏散人群並清查現場。

綜合媒體報導，13日美國各地多起消息指出，將會有炸彈「全面爆炸」，威脅地點包括學校、企業、商店等場所，引起民眾惶恐。紐約市警方（NYPD）也收到消息指稱，有嫌犯向全市多處發出電子郵件，電郵中要求收件人用比特幣支付款項，否則將會引爆各地炸彈。經調查後，目前暫未在紐約市內發現可能引爆的裝置。

紐約布朗士科學高中（Bronx High School of Science）在13日上午11時許，接到一通匿名電話，聲稱將引爆裝設於校內的炸彈，校方隨即疏散全校上千名學生至附近不同學校的禮堂避難。中午11時20分左右，曼哈頓唐人街路口也發現可疑包裹，並無標註任何收件人或寄件人的資訊，紐約市警收到消息後，迅速成立緊急救難小組到現場疏散人潮，並封鎖整條街道，後經排查確認並無危險。

至目前為止，紐約州、加州、麻州、田納西州、奧克拉荷馬州、肯塔基州、路易斯安納州、佛羅里達州、愛荷華州、密西根州、猶他州、賓州和密西西比州等都收到相關的威脅電郵，但尚未有任何地點被引爆，地方執法部門正與聯邦調查局（FBI）合作調查。

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