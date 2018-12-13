逃到廠外獲救！15歲被拐走做廠工 家人10年來散盡家財尋遍全國

2018-12-13 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南駐馬店市民警日前凌晨巡邏時，在路邊發現一名生火取暖的男子。據悉，男子15歲時被騙到多孔磚廠工作，這幾年來他多次逃跑，但都被抓回狠狠教訓，近日終於逃出獲救。警方找到他的家人，家屬表示十年來跑遍全國尋人，尋到家裡都窮了，非常感謝警方讓他們一家團圓。

綜合媒體報導，駐馬店市民警本月5日清晨時，發現一名男性窩在路邊生火取暖，走近一看，青年穿著淺綠色工作服，鞋上沾滿泥巴。巡邏民警以為是流浪漢，把他帶回派出所，找了衣服給他穿，並上街買熱騰騰的早餐給男子果腹。

這名叫齊文帥的男子吃飽後，情緒才慢慢穩定，斷斷續續地回答警方的提問。齊表示，家鄉在許昌縣，他小學畢業後就到酒店打工，15歲時遭兩個中年男子以打工賺錢的名義騙上車，到淮陽縣的磚廠工作。

齊文帥多次試圖逃跑，都被廠方追回。廠裡的人打罵他、用石塊磚頭砸他，還威脅不准再逃，他因此好一陣子沒再離開，直到近期才又跑了出來，幾日後遇警獲救。

警方聯繫上齊家人之後，齊文帥的表哥屈先生於當日下午4點趕到派出所，代表齊家感謝警方的幫忙。屈先生說，齊家和親戚們這十年來幾乎跑遍中國，邊找邊張貼尋人啟事，把錢都花光了，找窮了。

屈齊二人相認，心情感慨萬分。齊文帥在換上屈先生買的新衣後，兩人一起離開派出所。

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