自認繪圖8年沒進步 同人畫家嘆無才能自殺身亡...

2018-12-13 16:06

〔即時新聞／綜合報導〕一名中國同人畫師，感嘆在這領域努力了7、8年，卻一直不滿意自己的畫工，嘆「沒有什麼比在自己視為生命的東西上，沒有才能更讓人絕望的了」，而自殺身亡。

中國同人畫師「Heytwo二黑」9日晨在微博上表示自己已經撐不下去了，「畫了7,8年畫了還和屎一樣，沒有什麼比在自己視為生命的東西上沒有才能更讓人絕望的了」，絕望表示不懂為什麼要被生下來生活在這個世界，儘管有妻子，女兒也在去年底出生，但卻認為：「擁有一個看上去挺圓滿的家庭，卻感覺和活在無人島一樣。沒有一個人能理解，也沒有一個人願意理解自己。」

嘆自己甚至找不出一個能稱得上是朋友的人，而微博就是他獲得歸屬感最多的地方了，不過自己的畫作沒幾個轉發、沒幾個評論，讓其悲觀表示「所有的事都好像不管怎麼努力都毫無收穫，有些事甚至不知道該如何努力」，最後寫下「真是覺得好累，不想再有任何思考了。就這麼強制中斷掉吧。」9日下午該微博發出一條訊息指出，畫師已逝世。

網友對此紛紛感到不捨，不過也有人指出「感覺他生活圈問題很大啊，畫畫只是一個引爆點」、「應該是抑鬱症，不管畫多好都會覺得自己跟廢物一樣。這不僅是畫工的問題，應該是生活中還有其它壓力源的加成才會想不開的吧」、「找不出一個能稱得上是朋友的人才是重點吧」。

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