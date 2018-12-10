狠奪56條人命 俄羅斯連環殺人魔遭定罪

2018-12-10 20:07

〔中央社〕曾任警員的俄羅斯男子波普柯夫犯下56起殺人案，今天遭法院裁定有罪，而他先前已因殺害22名女性遭判終身監禁。這次判決使他成為俄羅斯奪走最多條人命的連環殺手之一。

西伯利亞城市伊爾庫次克（Irkutsk）地區檢察官辦公室發表聲明說，波普柯夫（Mikhail Popkov）在「1992年至2007年間殺害56人」，遭法院裁定「有罪」。

檢方表示，波普柯夫「對殺人有病態吸引力」。他也因強暴其中10人遭判有罪。

波普柯夫被判第2個終身監禁，曾任警員的退休金也遭正式剝奪。

波普柯夫2015年殺害22名女性被判有罪，目前正在服刑中。國際傳真社（Interfax）引述法院新聞服務報導，他稍後承認犯下另外59起殺人案，但僅56起遭定罪，因調查人員未能證實另外3起是否屬實。

波普柯夫在非值勤時間的深夜，開車在他居住的安加爾斯克市（Angarsk）閒晃，有時開著警車，向被害者提供搭車服務後將人殺害。安加爾斯克距離伊爾庫次克不遠。

他被判有罪的犯案數量，已超過俄羅斯和前蘇聯時期多名惡名昭彰殺人犯的犯案總數。

「棋盤殺手」（Chessboard killer）皮邱希金（Alexander Pichushkin）2007年因犯下48起殺人案遭判終身監禁；蘇聯時期的齊卡提洛（Andrei Chikatilo）則因犯下52起殺人案遭定罪。

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