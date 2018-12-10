你在作夢！ 研究：25％大學生曾夢遊滑手機傳訊息

2018-12-10 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕隨著網路的普及，智慧型手機已成為現代人生活中不可或缺的一部分，很多人更是不時要透過手機傳訊息。美國一項研究發現，有約25%的大學生曾有過「夢遊傳訊息」（sleep text）的經驗，其中更有72%的人事後完全沒有印象。

綜合外媒報導指出，美國維拉諾瓦大學（Villanova University）最近針對372位大學生的睡眠品質、手機行為進行追蹤，結果發現25.6%的人有過夢遊傳訊息的經驗，這些人因為使用智慧型手機，讓睡眠品質下降。其中72%的人在夢遊傳訊息後，卻完全沒有任何印象，還有25%的人則記不得夢遊傳訊息的內容。

研究領導人杜維德（Elizabeth Dowdell）表示，這些人記不起自己曾夢遊傳訊息其實相當正常，因為過去就有睡眠研究指出，人們幾乎也不記起確切睡著時間前幾分鐘發生了什麼事。

科學家認為，年輕人會出現夢遊傳訊息，與智慧型手機成癮、隨時都要在線上（always-on）的生活型態有關。研究指出，年輕人每天平均會傳60到100則的訊息，這些人的睡眠時間也比其他年齡族群更少，每天平均只睡6.9小時。

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