日本政府、手機公司 實質封殺華為、中興製品

2018-12-10 18:39

〔駐日特派員林翠儀／東京10日報導〕日本政府各府省廳（部會）的網絡攻擊對策負責人10日在首相官邸召開會議，修改通訊器材等的政府採購規則，排除具有「惡意功能的設備」，雖然未直接點名，但中國華為技術（Huawei）與中興通訊（ZTE）已形同被日本封殺。日本3大行動電話公司也決定跟進，把華為與中興的製品從基地台等設備中排除。

美國政府8月通過的「國防授權法」指出華為與中興兩家公司「與中國情報機構有關」，禁止美國政府機構使用其產品。日本政府跟進以深化日美同盟，修改後的政府採購程序，除了既定的價格標之外，從明年度起實施的新內規，將機器開發及製造過程是否被植入惡意的功能，列入安全保障風險的綜合性評估項目。對於已採購的通訊設備也將定期檢測。

日本富士電視新聞網日前報導，執政黨相關人士透露，政府拆解華為製品後，在硬體中發現了「多餘的零件」。

日本政府發言人、官房長官菅義偉在今天的記者會上表示，新的採購規定將不採購被植入竊取、破壞訊息或造成訊息系統停止等惡意功能的設備極其重要。他強調並非排除特定的企業和設備。日媒分析，日本避免直接點名以免影響日中關係。

事實上，日本實質封殺華為與中興製品，已引發中國的反彈，中國駐日大使館7日發表聲明表示「強烈反對」，聲明中還強調沒有證據顯示兩家公司的製品存有安全上的風險。

菅義偉表示，已透過外交管道向中方照會，並說明網路安全的重要性，日本只是依照國際規則進行調整。

除了日本政府之外，日本手機業者也將排除華為與中興的設備。日本3大行動電話公司軟體銀行、NTT docomo和KDDI，已決定在2020年上路的5G通訊，排除使用華為與中興的設備，其中唯一一家在4G設備中使用華為製品的軟體銀行，也決定更換其他廠商的製品。至於明年10月正式掛牌的第4家行動電話公司樂天，本來就沒預定使用中國的通訊設備。

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