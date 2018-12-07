雪上加霜！華為、中興將被日本政府列入黑名單

日本將禁止政府機構向華為、中興採購產品。（路透）

2018-12-07 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕憂心國家資訊安全遭境外公司破壞，以美國為首的西方國家紛紛對華為、中興等中國通訊大廠頒布禁令，如今就連日本也打算和中企保持距離，將禁止政府機構和華為、中興簽署合約。

《讀賣新聞》報導，因擔心機密情報洩漏及駭客攻擊，日本決定禁止政府單位向華為、中興採購電子設備或簽署合約，預計最快下週一修改採購法，雖不會在條文中個別點名以免激怒中國，但華為和中興兩大廠無疑是修法針對的對象之一。

美國在先前已禁止政府採購華為設備。情報機構指控，華為與中國政府暗通款曲，其所販售的產品可能裝有「後門」用於監控，但目前沒有公開證據，華為也極力否認這樣的控訴。

澳洲和紐西蘭也禁止華為在國內建設5G網路，英國電信（BT）將在兩年內徹底移除現行核心4G行動網路中的華為設備，並把華為排除在未來核心5G行動網路設備供應合約的投標廠商名單之外。

此外，華為財務長孟晚舟在加拿大溫哥華轉機時遭逮捕，原因疑是華為涉及違反美國對伊朗制裁措施，未來恐引渡美國受審。《路透》報導，美國對華為是否違反美對伊禁令一事，自2016年便已展開調查，美方最近還調查了華為透過匯豐控股向伊朗進行非法交易一事。

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