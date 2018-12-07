孟晚舟被捕時正是川習會！ 波頓：不確定川普是否知道

美國國家安全顧問波頓。（美聯社）

2018-12-07 08:30

〔即時新聞／綜合報導〕身為華為副董事長、首席財務長（CFO），同時也是創辦人任正非的女兒孟晚舟，昨日爆出她在加拿大被逮捕，未來可能引渡美國。對此美國國安顧問波頓（John Bolton）作出進一步說明。

《POLITICO》報導，孟晚舟被逮的那天，川普與習近平在阿根廷共進晚宴，美國國安顧問波頓指出，他事前就從司法部門得知加拿大即將逮捕孟晚舟，但他不確定川普在與習近平會面前是否知道。

報導指出，加拿大司法部門表示，孟晚舟的聽證會將於當地時間週五舉行，由於孟晚舟要求報導禁令，因此加拿大司法部無法提供案件細節。

報導表示，逮捕華為公主的行動，凸顯出中國科技公司帶來的安全風險，是美中關係緊繃的主因之一，這也是川習會討論的重點。加拿大總理杜魯道表示，在逮捕孟晚舟之前，他有收到預先通知，但他沒有干預這個計畫，也沒有與中方對談。

報導稱，美國國會議員對這次的逮捕行動大聲讚揚，參議員Ted Cruz認為華為是「以電信公司為名的共黨間諜機構」，Mark Warner則表示，華為和中興對美國國家安全構成威脅，

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