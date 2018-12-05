一窺愛因斯坦獨特宗教觀 「上帝之信」飆估價2倍成交

愛因斯坦「上帝之信」在拍賣會上以290萬美元成交。（路透）

2018-12-05 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕傳奇物理學家愛因斯坦影響後世深遠，其一言一行都是後代追隨、研究的焦點。愛因斯坦除了物理學的卓越貢獻外，在政治、宗教信仰等觀點上也堪稱前衛。愛因斯坦過世前一年一封描述自身宗教觀點的信件，近日在紐約佳士得拍賣會上開放競標，最終以290萬美元（約台幣9010萬），接近估價2倍的金額成交。

綜合外媒報導，1954年，74歲的愛因斯坦回了一封被稱為「上帝之信」（God letter）的信件給德國哲學家Eric Gutkind，內容聚焦在科學與信仰上的辯論。當中談到「『上帝』一字是反映人類脆弱的產物，對我來說毫無意義」、「《聖經》是一本集大成的崇高著作，但終究只是一部相當原始的傳說」、「無論透過何種巧妙的方式詮釋，都不會改變我的看法。」

身為猶太裔的愛因斯坦也提到了對猶太人的看法，強調自己以身為猶太人為榮，並驕傲地與猶太人的精神世界緊緊相連，但對他來說，無論是猶太人或猶太教，與其他人種、宗教沒有太大不同。

「上帝之信」原先預估的價格為150萬美元，成交價卻飆到290萬。「上帝之信」非愛因斯坦首封拍賣的信件，他曾致信給一位拒絕與他見面的義大利化學系學生，去年在拍賣上會以6100美元成交；1922年受邀赴日本演說時寫給飯店員工作為小費的紙條「快樂論」，在去年以156萬美元售出。

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