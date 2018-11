最新火星天空照曝光 NASA「洞察號」：安靜又美麗

2018-11-27 19:17

〔即時新聞/綜合報導〕美國太空總署(NASA)的火星探測器「洞察號」(InSight)今在美東時間26日下午(台灣時間27日凌晨4點)成功登陸火星,其拍攝到的第一張「清晰照」也在今天正式曝光。

根據本報先前報導,「洞察號」自5月5日發射升空後,歷經6個月的太空航行,台灣時間今天凌晨4點確定成功著陸,並在幾分鐘內傳回第一張火星照片,然而該照片因當時半透明的防塵蓋尚未打開,景象尚模糊不清,直到今天中午才又有另一張火星天空的清晰照曝光。

美國太空總署在「洞察號」的推特(NASAInSight)貼出照片並寫道,「這裡既安靜又美麗,期待繼續探索我的新家」,只見照片中火星的地表一片荒蕪,淡橘色的天空則像是是沒有一絲雜質,相當寧靜柔和。

事實上「洞察號」是人類史上第一個專門研究火星內部結構的探測器,其著陸後將就地鑽探,以探究火星內核大小、成分和物理狀態、地質構造,以​​及火星內部溫度、地震活動等情況。

There’s a quiet beauty here. Looking forward to exploring my new home. #MarsLanding pic.twitter.com/mfClzsfJJr