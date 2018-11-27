最新火星天空照曝光 NASA「洞察號」：安靜又美麗

美國太空總署（NASA）的火星探測器「洞察號」（InSight）今成功登陸火星，其拍攝到的第一張清晰照也在今天正式曝光。（法新社）

2018-11-27 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）的火星探測器「洞察號」（InSight）今在美東時間26日下午（台灣時間27日凌晨4點）成功登陸火星，其拍攝到的第一張「清晰照」也在今天正式曝光。

根據本報先前報導，「洞察號」自5月5日發射升空後，歷經6個月的太空航行，台灣時間今天凌晨4點確定成功著陸，並在幾分鐘內傳回第一張火星照片，然而該照片因當時半透明的防塵蓋尚未打開，景象尚模糊不清，直到今天中午才又有另一張火星天空的清晰照曝光。

美國太空總署在「洞察號」的推特（NASAInSight）貼出照片並寫道，「這裡既安靜又美麗，期待繼續探索我的新家」，只見照片中火星的地表一片荒蕪，淡橘色的天空則像是是沒有一絲雜質，相當寧靜柔和。

事實上「洞察號」是人類史上第一個專門研究火星內部結構的探測器，其著陸後將就地鑽探，以探究火星內核大小、成分和物理狀態、地質構造，以​​及火星內部溫度、地震活動等情況。

There’s a quiet beauty here. Looking forward to exploring my new home. #MarsLanding pic.twitter.com/mfClzsfJJr — NASAInSight （@NASAInSight） 2018年11月27日

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/