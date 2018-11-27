怕8歲兒擔心 英婦治癌痛到哭謊稱「只是感冒」

英國一位女子罹患癌症，為了不讓兒子擔心，她只能謊稱感冒。（圖擷自臉書）

2018-11-27 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕英國一位女子在去年被診斷出癌症，今年癌細胞又擴散到其他地方，她曾因為在治療過程中哭泣、並被兒子問起狀況，但她為了不讓兒子擔心，只能表示自己感冒而已。

綜合報導指出，英國40歲女子邵爾（Emma Shaw）2017年3月被診斷出乳腺癌，去年11月體內癌細胞被消滅，但今年夏天癌症又復發，還入侵到肝臟。她因此接受了乳房腫瘤切除手術、化療與放射療法，在過程中她常常因為痛苦而大哭，不過當8歲兒子席歐（Theo）問起媽媽為何哭泣時，她為了不讓兒子擔心，只能謊稱自己感冒。

目前邵爾已經進入乳腺癌第四期，由於癌細胞擴散，醫生預言她只剩一年的壽命。邵爾的病情非常嚴重，必須使用免疫治療法（immunotherapy）來續命，不過英國國民醫療保障系統（NHS）並未提供此選項，因此她希望前往美國治療。

現在邵爾已在網路上發起募款活動，希望能籌到9萬英鎊（約357萬新台幣），用來當作前往美國、治療的基金。她表示這不一定能讓她痊癒，但她卻有機會活更久，她希望能與兒子、親友創造更多回憶。

許多網友看到邵爾的故事後都留言鼓勵，「希望她們一家能一切順利。」、「祝好運！」、「希望妳能順利到美國治療。」

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