愛愛「假奶」被男友捏爆 她一年後驚覺下垂才就醫

2018-11-27 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕泰國有名女子Preeyaporn，為讓身材變「波濤胸湧」，2年前接受隆乳手術，植入425cc的矽膠，沒想到後來與男友翻雲覆雨時，男友的手不慎捏爆左邊「假奶」，害她除胸口灼熱頭痛外，還胸型變形、下垂。

綜合外媒報導，Preeyaporn在22日向媒體揭露，隆乳手術完1年，一次與男友的「激情之夜」時，男方的手觸摸、捏擠左胸部，讓她感受到胸部變軟，且有一股輕微的灼熱刺痛感，但對方仍繼續捏。

起初Preeyaporn並沒有多加注意，以為僅是手術的後遺症，孰料事隔1年，她感覺左胸疼痛感加劇，且變形、下垂，經上網查資料後，才驚覺不妙，轉而求助醫生。

經主治醫生檢查後，不僅發現矽膠破裂，且認為當年幫她隆乳的醫師，事前未審慎評估她的身材，因而填入過多矽膠，再加上這批矽膠品質略差，才會發生上述症狀。

事後在醫師的治療下，Preeyaporn未引發更多發炎，且順利取下破裂的矽膠，也不打算讓胸部「再次偉大」。Preeyaporn強調，自然就是美，但若做了隆乳手術，每年最好都要回診一次。

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