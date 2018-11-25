少女頭部慘遭鞦韆夾死 網驚：這設計好可怕

2018-11-25 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕公園設施暗藏危機，近日馬來西亞首都吉隆坡發生一起少女慘遭鞦韆夾死的意外。由於該鞦韆像個大型嬰兒床，四周有圍欄，讓網友驚呼「看設計就覺得好可怕」。

綜合媒體報導，24日晚間6時30分甲洞大都會公園（Taman Metropolitan Kepong）的遊樂場，1名15歲印裔少女麗拉華蒂不慎卡在盪鞦韆的鐵欄間，導致她當場耳鼻流血，送醫急救後，因為頭部受創嚴重，晚間7時30分宣告不治。

警方表示，麗拉華蒂可能是在鞦韆擺盪過快時，站不穩而跌倒，導致她頭部卡在鐵欄間，救出時看似情況良好，但頸部已經嚴重受創才慘死。該盪鞦韆由藍色、橘色欄杆組成，外型像個大型嬰兒床。

少女慘死的消息一出，引起網友熱烈討論，更有曾經玩過的網友說：「有一次差點在鞦韆出口卡住，幸好父母及時救援，才没有弄傷」，也有網友驚呼可怕，「一看這種設計就知道，隨時都有可能會夾到斷手斷腳」。

據了解，該設施不是首次發生有人受傷，受訪民眾表示，曾經有孩童在玩耍時，不慎被劃傷手和腳部，因此休養8個月。

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