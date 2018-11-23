隔離座位、不讓考試！小六生腫瘤康復返校竟遭歧視

小周腫瘤康復後，到學校念書竟遭到歧視，不但位置被隔離到教室後面，還不讓他參加語文考試。（圖擷取自騰訊視頻）

2018-11-23 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國福建泉州惠安居民周雄鷹爆料，兒子患腫瘤，康復後到學校念書竟遭到歧視，不但位置被隔離到教室後面，還不能參加語文考試。這位憤怒的父親說，痛苦的治療過程他兒子都沒哭，卻在聽到老師奚落「生病的人幹嘛還來學校念書」時，忍不住落淚。

綜合中國媒體報導，13歲、目前就讀小六的「小周」被檢查出淋巴腫瘤後，度過了一年痛苦的治療，2個月前轉學到蓮城小學，重拾校園生活，沒想到卻遭到歧視，因為怕兒子壓力太大，周雄鷹沒有過問小周的成績，直到近日，周雄鷹看見通訊軟體的家長群組中，有人傳了期中考的語文成績單，赫然發現竟然找不到兒子的，追問下才知道是語文老師沒給兒子考卷，而且除了期中考，這已經連續發生3次了。

其實早在小周在那間學校上學的第5天，同學以為小周的病會傳染，班上大半的學生都缺席不敢上課，後來學校出面解釋，班上同學才回去正常上學，小周怕父母擔心，將委屈都留在心裡，結果還是被父親偶然發現了，「語文考試時，兒子在教室裡在想什麼？有多難過？怕我們擔心，回家也不說，每當想到這些，就很傷心」，周雄鷹心疼地說，小周甚至還安慰媽媽，「沒事的，反正小學就只剩一年」，當下一家人都忍不住淚崩了。

9月報名入學時，周雄鷹就與周姓語文老師兼副校長有過衝突，周姓老師當時直接向小周說，「生病的人幹嘛還來學校念書」，痛苦的手術治療，小周都沒落淚，當天小周卻哭了，周雄鷹氣得找校長主持公道，樑子就這麼結下了。

對此，校長解釋，小周坐在最後面是因為身高較高，沒給考試卷則是因為考試卷是在小周轉學前買的，所以沒有小周的那一份，至於小周有考數學是數學老師將他那份給了小周，校長並承諾，會讓小周補考；此事當地的教育局也已介入，認為周姓老師的作法有缺失，經過調查、協調，目前小周已能正常上課，和同學間也相處融洽。

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